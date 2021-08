Noruega vs Letonia- Qatar vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Seguimos con las emociones del Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021 este jueves 5 de agosto con dos partidos que luce sumamente atractivos, ya que Noruega buscará seguir con su gran desempeño al enfrentarse a Letonia que va con todo, mientras que el último finalista saldrá del duelo donde Qatar buscará seguir haciendo historia al medirse a Rusia, ambos en el Parque Shiokaze.

Noruega vs Letonia en VIVO

La dupla de Noruega ha venido con un paso ascendente tras terminar segundos de su grupo perdiendo justamente ante una pareja Rusa, sin embargo tras eso han estado imparables ganando de forma clara en la fase final. Anders Mol y Christian Sorum dieron un golpe de autoridad en los cuartos de final donde vencieron 2-0 a Rusia con parciales 21-17 y 21-19.

Por su parte, Letonia ha sorprendido llegando hasta estas semifinales, sobretodo después de que en la fase de grupos fueran vencidos con claridad por México, pero tras eso han venido mejorando y ahora van por las medallas. Martins Plavins y Edgars Tocs dieron la gran campanada en cuartos de final donde se midieron al siempre favorito Brasil logrando vencerlos 2-0 con parciales 21-19 y 21-18.

Tanto Noruega como Letonia saben de la importancia de este partido dado que ambas duplas saldrán con todo buscando la final que les aseguraría la medalla. El duelo arrancará a las 7:00 am de México (5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Qatar vs Rusia en VIVO

Qatar ha hecho historia metiéndose a estas semifinales y ahora sueña con una medalla que redondearía su participación. Cherif Younousse y Ahmed Tijan vencieron a Italia en la ronda de cuartos de final con parciales 22-20 y 21-18.

Por su parte, Rusia ha pasado a ser el máximo favorito a la medalla de Oro, sin embargo en un torneo con sorpresas lo menos que pueden hacer es caer en excesos de confianza. Viacheslav Krasilnikov y Oleg Soyanovskiy doblegaron a Alemania en la ronda de cuartos de final con parciales 21-16 y 21-19.

Tanto Qatar como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambos saldrán con todo por la victoria y las medallas. El duelo iniciará a las 8:00 am de México (6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports para Latinoamérica y NBC en Estados Unidos.

Noruega vs Letonia- Qatar vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 4, 2021

Etiquetas: Noruega