Brasil vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este miércoles 4 de agosto en el cierre de los cuartos de final del voleibol femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde Brasil buscará mantener su paso perfecto en la pelea por las medallas, pero tendrá una prueba muy dura cuando se midan a Rusia que intentará dar la sorpresa en el Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Rusia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:30 pm de Japón. 7:30 am de México, Colombia y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. SporTV en Brasil.

Brasil vs Rusia en VIVO

La escuadra de Brasil cumplió con una fase de grupos espectacular al ganar los 5 partidos que disputaron, sin embargo saben que de poco importará todo eso, deben ganar este miércoles si quieren seguir en carrera por las medallas.

La Canarinha cerró la fase de grupos con una contundente victoria 3-0 sobre Kenia, el pasado lunes, con parciales 25-10, 25-16 y 25-8.

Por su parte, Rusia cumplió con una buena actuación en la fase de grupos al sumar 3 victorias y 2 derrotas, sin embargo apenas les valió para clasificar cuartas del sector B e irse por el camino difícil rumbo a las medallas.

Las Rusas cerraron la fase de grupos con una dura derrota el pasado lunes siendo superadas 3-2 por Turquía.

Tanto Brasil como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de ganar y meterse a la pelea por las medallas. En los pronósticos la Canarinha es favorita, sin embargo las Rusas tienen la capacidad para aspirar a dar la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Rusia.

