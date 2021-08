Australia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Gran partido tendremos este martes 3 de agosto en los cuartos de final del Baloncesto Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde Estados Unidos buscará imponer su jerarquía y seguir su camino rumbo al Oro, pero tendrá que medirse a Australia que intentará dar la sorpresa en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Australia vs Estados Unidos

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm de Japón (miércoles). 11:40 pm de México, Colombia y Perú. 1:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay (miércoles). 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Australia vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Australia tuvo una primera fase complicada donde apneas logró su clasificación como una de las mejores tereras, ya que dentro del sector C apenas sumó un triunfo a cambio de par de descalabros, por lo que luce complicado que puedan sorprender.

Las Opals cerraron su participación en la fase de grupos el pasado lunes con una aplastante victoria 96-69 sobre Puerto Rico, eso les permitió avanzar a esta fase final. Destacó Marianna Tolo con 26 puntos y 17 rebotes.

Por su parte, Estados Unidos es la máxima favorita a la medalla de Oro. Cumplió con una buena fase de grupos ganando los 3 partidos que disputaron para arribar a 52 triunfos consecutivos en la competencia.

Las Norteamericanas cerraron su participación en la fase de grupos el pasado domingo con una apretada victoria 93-82 sobre Francia con 22 puntos y 7 rebotes de A’ja Wilson.

Tanto Australia como Estados Unidos saben de la importancia de este juego ya que estamos en la fase final, no hay margen de error, la ganadora estará en semifinales y la perdedora quedará eliminada. Las Barras y las Estrellas son amplias favoritas, aunque no deberńa confiarse de las Opals que van por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Australia vs Estados Unidos.

