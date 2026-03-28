Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

¡El Mercedes-Benz Stadium se viste de gala para un choque de potencias! Este sábado, Estados Unidos y Bélgica se ven las caras en un amistoso que nos trae recuerdos de aquel histórico mundial de 2014 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Norteamericanos como los Bélgas se preparan para su respectivo debut en la Copa del Mundo 2026 donde ambos tendrán el objetivo de ser protagonistas.

El equipo de las barras y las estrellas, ahora bajo el mando de Mauricio Pochettino, llega en un estado de gracia tras cerrar el año pasado goleando 5-1 a Uruguay.

Pochettino ha logrado imprimir una solidez defensiva envidiable, pero hoy tendrá una prueba de fuego sin piezas clave como Tyler Adams y Sergiño Dest. Todas las miradas estarán en Christian Pulisic, quien está a nada de hacer historia goleadora, y en un Folarin Balogun que llega encendido desde Francia.

Por su parte, la Bélgica de Rudi Garcia llega renovada y con ganas de demostrar que su ‘generación de oro’ aún tiene mucho que decir. Aunque no contarán con su goleador histórico Romelu Lukaku por una molestia muscular, recuperan al genio Kevin De Bruyne para comandar el mediocampo. Los belgas le tienen tomada la medida a Estados Unidos, ganando los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

¿Podrá Pochettino romper la maldición belga o los Red Devils volverán a silenciar Atlanta?

Nuestro pronóstico: Será un partido sumamente parejo. El talento individual de Bélgica es pesado, pero el hambre de este equipo estadounidense en casa es real. Gana Bélgica 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 28, 2026