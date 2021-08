Voleibol

Gran partido tendremos este miércoles 4 de agosto siguiendo con los cuartos de final del Voleibol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Serbia busque seguir con su gran momento en la lucha por las semifinales, pero se medirán a Italia que también saldrá con todo al Ariake Arena.

Hora y Canal Serbia vs Italia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México, Colombia y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Serbia vs Italia en VIVO

La selección de Serbia es considerada una de las favoritas a pelear por las medallas tras e gran desempeño que tuvieron en la fase de grupos donde terminaron segundas del sector A con 4 victorias y una sola derrota.

Las Serbias cerraron de gran manera la fase de grupos el pasado domingo cuando se midieron a Corea del Sur logrando doblegarlas 3-0 con parciales 25-18, 25-17 y 25-15.

Por su parte, Italia también cumplió con un buen papel en la fase de grupos al concluir terceras del sector B con 3 victorias y un par de descalabros.

Las Azzurris cerraron su fase de grupos también el pasado domingo pero con una caída 3-2 ante los Estados Unidos en un duelo muy cerrado.

Tanto Serbia como Italia saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de ganar y avanzar a las semifinales donde estarán las medallas en la pelea. En los pronósticos las Serbias son ligeras favoritas, sin embargo las Azzurri tienen todo para competir y ganar. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Serbia vs Italia.

Serbia vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 3, 2021

Etiquetas: Canal Serbia vs Italia