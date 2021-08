República Dominicana vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran partido tendremos este martes 3 de agosto en los cuartos de final del Voleibol Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde la República Dominicana intentará hacer historia al enfrentarse a Estados Unidos que saldrá decidida a imponer su jerarquía en la Ariake Arena.

Hora y Canal República Dominicana vs Estados Unidos

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 1:00 pm de Japón (miércoles). 11:00 pm en México, Colombia y Perú. 00:00 am de República Dominicana (miércoles 4 de agosto). 9:00 pm PT / 00:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

República Dominicana vs Estados Unidos en VIVO

La escuadra de la República Dominicana cumplió al lograr superar la fase de grupos tras terminar cuartas con par de triunfos y 3 derrotas, saldrán con todo que ganar y nada que perder.

Las Reinas del Caribe vencen a Japón 3 set a 1 y avanzan a los cuartos de finales.#RepublicaDominicana #LasReinasDelCaribe pic.twitter.com/0xvIbqyGIW — ESTENOTICIAS26 😷 (@estenoticia26rd) August 2, 2021

Las Reinas del Caribe firmaron su boleto el pasado lunes cuando se midieron a Japón logrando vencerlas 3-1 con parciales 25-10, 25-23, 19-25 y 25-19, en un duelo donde la ganadora avanzaba a esta fase final.

Por su parte, Estados Unidos es la gran favorita a la medalla de Oro y más tras lo bien que se vieron en la fase de grupos ganando 4 partidos y perdiendo uno para quedar líderes del sector B.

Las Norteamericanas cumplieron en el cierre de la fase de grupos el pasado domingo cuando vinieron de atrás en un par de ocasiones para terminar venciendo 3-2 a Italia con parciales 25-21, 16-25, 25-27, 25-16 y 15-12.

Tanto la República Dominicana como Estados Unidos saben de la importancia de este juego ya que ambas quieren meterse a las semifinales donde ya estarán luchando por las medallas. En los pronósticos las Norteamericanas son claras favoritas, pero las Caribeñas lucharán con todo por dar la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Estados Unidos.

República Dominicana vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 3, 2021

Etiquetas: Canal República Dominicana vs Estados Unidos