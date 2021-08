Australia vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Medalla de Bronce Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 5 de agosto con el duelo por la medalla de Bronce en el fútbol femenil de los Juegos Olímpicos 2021, cuando Australia busque redondear esta gran participación con una medalla, pero tendrán que medirse a Estados Unidos que llega dolida, pero con la obligación a ganar en el Kashima Stadium.

Hora y Canal Australia vs Estados Unidos

Sede: Estadio de Kashima, Kashima, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Australia vs Estados Unidos en VIVO

La selección de Australia ha hecho historia logrando meterse hasta este partido donde estarán buscando su primera medalla en la disciplina en la historia, lo han hecho muy bien, pero tendrán que cerrar con todo para quedarse con el Bronce.

¡PARTIDAZO! 🇸🇪🆚🇦🇺



Suecia sigue sin perder y de esta forma venció a Australia para avanzar a la final#VamosConTokyo

VIDEO 📹⬇️https://t.co/11b2FcNkjZ pic.twitter.com/LaGS8d6qEU — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 2, 2021

Las Matilas compitieron de buena manera ne la ronda de semifinales, el pasado lunes, cuando se midieron a Suecia siendo superadas 0-1, pero dejando un buen sabor de boca.

Por su parte, Estados Unidos volvió a fracasar por segunda vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos y ahora irán por un bronce que sabrá a muy poco, pero que será peor en caso de no ganar.

¡VICTORIA PARA CANADÁ! 🇨🇦🔥



No te pierdas los mejores momentos del partido Estados Unidos vs Canadá#VamosConTokyohttps://t.co/WY6gjwNJT2 pic.twitter.com/oax54sAvjc — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 2, 2021

Las Norteamericanas defraudaron en las semifinales el pasado lunes cuando se midieron a Canadá en un choque sumamente duro donde un penal terminó dejándolas con la derrota 0-1.

Tanto Australia como Estados Unidos saben de la importancia de este partido dado que ambas saldrán con todo por el Bronce, de ambas será el último duelo y querrán irse con triunfo. En los pronósticos las Norteamericanas son favoritas, sin embargo las Matilas están muy motivadas listas para sorprender. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Australia vs Estados Unidos.

