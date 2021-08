Brasil vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Juegazo de poder a poder tendremos este miércoles 4 de agosto con el arranque de las semifinales del Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos 2021, donde Brasil buscará seguir con su impresionante paso en la lucha por la medalla de Oro, sin embargo tendrán que medirse a Rusia que también llega motivado listo para quedarse con el triunfo en el Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Rusia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 1:30 pm de Japón (jueves). 11:30 pm de México, Colombia y Perú. 1:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay (jueves). 9:30 pm PT / 00:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. SporTV en Brasil.

Brasil vs Rusia en VIVO

La escuadra de Brasil ha cumplido con una competencia espectacular viéndose realmente sólidos y ahora quieren asegurar una medalla. En la ronda de cuartos de final se midieron a Japón logrando vencerlos sin demasiadas complicaciones 3-0 con parciales 25-20, 25-22 y 25-20.

Por su parte, Rusia también lo ha hecho muy bien en la competencia y también saldrán con todo para quedarse con el triunfo y asegurar medalla. Ellos tampoco tuvieron problemas en cuartos de final al doblegar 3-0 a Canadá con parciales 25-21, 30-28 y 25-22.

Estas dos escuadras ya se vieron las caras en este torneo dado que compartieron grupo. Se midieron el 28 de julio en la jornada 3 donde el Comité Olímpico Ruso se llevó un contundente triunfo 3-0, por lo que los Sudamericanos intentarán tomar revancha de su única caída en el torneo.

Tanto Brasil como Rusia saben de la importancia de este juego ya que ambos llegan con un nivel espectacular en la pelea por el triunfo que los metería a la final, realmente es un duelo de pronóstico reservado, los Rusos ganaron en la fase de grupos, pero la Canarinha ha mejorado y para nada será un rival tan sencillo como aquella ocasión. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Rusia.

