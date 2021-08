Estados Unidos vs Corea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinal Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Juegazo de poder a poder tendremos este jueves 5 de agosto con la segunda semifinal del Béisbol en los Juegos Olímpicos 2021 donde los Estados Unidos buscarán sumar el ansiado triunfo que les de el pase para pelear por la medalla de Oro, sin embargo tendrán que medirse a Corea del Sur que es el vigente campeón Olímpico y que saldrá con sed de revancha al Yokohama Stadium.

Hora y Canal Estados Unidos vs Corea

Sede: Estadio de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México. 6:00 am de República Dominicana. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Corea en VIVO

El cuadro de los Estados Unidos ha sido uno de los más regulares del torneo ya que únicamente ha caído derrotado en una ocasión, sin embargo saben que todo el trabajo se resume a este jueves donde están obligados a ganar si quieren luchar por la medalla de Oro.

Los Norteamericanos vienen de un buen triunfo el pasado martes cuando se midieron a la República Dominicana logrando vencerlos 3-1 gracias a los Home Runs de Triston Casas y Tuyler Austin.

Por su parte, Corea del Sur ha tenido un desempeño con muchos altibajos, incluso ha perdido en un par de ocasiones, pero igual saben que la medalla depende de lo que hagan este jueves.

Los Sur-Coreanos, vigentes campeones Olímpicos, vienen de fallar en su primera oportunidad de acceder a la final el día de ayer cuando perdieron 5-2 ante Japón.

Tanto los Estados Unidos como Corea del Sur saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen el objetivo de pelar por la medalla de Oro, no hay margen de error, el vencedor se medirá a Japón por la gloria Olímpica, mientras el perdedor tendrá que ir a lucha por el bronce ante la República Dominicana. En la fase de grupos se enfrentaron con triunfo para los Norteamericanos 4-2. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Corea.

