Written by: marzo 27, 2026 Amistosos

Países Bajos vs Noruega EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Países Bajos vs Noruega

¡Choque de trenes en Ámsterdam! Este viernes, Países Bajos y Noruega se miden en un amistoso que promete chispas y aquí te contamos todos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Tulipanes como los Vikingos se preparan para su debut en la Copa del Mundo 2026 en unos meses más, por lo que se tomarán muy en serio este choque que no es amistoso, es de preparación.

La ‘Naranja Mecánica‘ de Ronald Koeman llega en modo invencible, sin conocer la derrota en casa desde hace más de dos años y con la mira puesta en las semifinales del Mundial 2026.

Pero cuidado, porque enfrente tienen a la Noruega más temible de la historia. Los vikingos rompieron una sequía de 28 años sin Mundial arrasando en su grupo con 37 goles a favor. ¿La clave? Un Erling Haaland que está en otra galaxia, marcando 16 goles en apenas ocho partidos. ¡Es una auténtica máquina de destruir defensas!

Koeman ya avisó que Países Bajos va por todo en el Mundial, pero Solbakken y su armada nórdica quieren demostrar que están para pelearle de tú a tú a los siete mejores del ranking FIFA.

¿Podrá la defensa naranja frenar a la bestia Haaland o Noruega asaltará el Johan Cruijff Arena?

Nuestro pronóstico: Con este nivel de ataque, los goles están garantizados. Me la juego por un emocionante empate 2-2. ¿Cuál es el tuyo?

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