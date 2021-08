Clavados Plataforma EN VIVO Iván Garcia y Andrés Villarreal Juegos Olímpicos 2021

Clavados

Concluye la actividad en el Centro Acuático de Tokio con la prueba “Reina” de los Clavados con la Plataforma 10 metros Masculina Individual de los Juegos Olímpicos 2021 que iniciará este viernes 6 de agosto con sus preliminares y estará concluyendo el sábado 7 de agosto con la gran final donde se repartirán las últimas medallas de la disciplina.

Hora y Canal Clavados Plataforma

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos (Preliminares y Final). 12:00 pm de Japón. 10:00 pm de México. 8:00 pm PT / 11:00 pm ET en Estados Unidos (Semifinales).

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Plataforma en VIVO

Serán 29 los Clavadistas que estarán luchando en la ronda preliminar buscando un boleto a las semifinales donde estarán compitiendo los 18 mejores de la preliminar, mientras que serán 12 clavadistas los que estarán llegando a la gran final donde se repartirán las medallas.

El equipo mexicano de clavados tendrá su última oportunidad de ganar otra medalla en la disciplina. La dupla estará encabezada por el experimentado Ivan García que estará disputando sus terceros Juegos Olímpicos ya con una medalla de bronce en sincronizados, mientras que individual intentará superar el séptimo puesto que logró en Londres 2012, su compañero será Andrés Villarreal que estará disputando unos Juegos Olímpicos por primera vez con el objetivo de llegar a las finales.

También habrá varios latinos buscando llegar a las fases finales. Por Colombia estará Sebastián Villa, por Puerto Rico el experimentado Rafael Quintero, mientras que por Venezuela Óscar Ariza buscará hacer un buen papel.

Los favoritos para las medallas, como siempre, serán los chinos Jian Yang y Yuan Cao que intentarán mantener la hegemonía en la competencia, sin embargo se espera una competencia cerrada.

Lista de Participantes:

Aquí en Fulbox.com les tendremos toda la cobertura en VIVO de la competencia desde las preliminares con la actuación de los mexicanos y los latinos. Les tendremos la transmisión en vivo por YouTube y los resultados de cada ronda.

Clavados Plataforma EN VIVO Iván Garcia y Andrés Villarreal Juegos Olímpicos 2021

