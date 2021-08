Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Alejandra Orozco y Gabriela Agundez Plataforma Femenil Juegos Olímpicos 2021

Clavados

Seguimos con la actividad en el Centro Acuático de Tokio cuando se dispute la competencia de Plataforma Femenil 10 metros que estará arrancando este miércoles 4 de agosto y estará entregando la medalla un día después.

Hora y Canal Clavados Plataforma Femenil

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Plataforma Femenil en VIVO

Como ya mencionamos será este miércoles 4 de agosto cuando arranque la actividad con las preliminares donde 30 clavadistas estarán buscando uno de los 18 lugares a las semifinales, mientras que en la gran final serán las 12 mejores clavadistas las que pelearán por las medallas el jueves 5 de agosto.

El momento en el que Alejandra Orozco y Gaby Agundez consiguieron la segunda medalla 🥉 para México 🇲🇽#Tokyo2020 pic.twitter.com/xsRkZNk9v2 — Gaby Bibayoff (@GabyBibayoff) July 27, 2021

La delegación mexicana tendrá una de sus últimas esperanzas de medalla cuando Alejandra Orozco busque sumar lo que sería su tercera presea en unos Juegos Olímpicos. Ya ganó el bronce en la plataforma sincronizada 10 metros hace apenas unos días, por lo que ahora, individual buscará otra medalla. En Londres 2012 ganó medalla de plata en la plataforma. Gabriela Agúndez también estará peleando por medallas, la clavadista de apenas 20 años tiene mucha experiencia y ya ganó el bronce en sincronizados, por lo que, sin duda, tiene todo para competir de buena manera.

Las favoritas para las medallas, sin embargo, serán, como siempre, las competidoras chinas, mientras que Meaghan Benfeito, que ganó el bronce en 2016, intentará pelear por volver a subir al podio. Melissa Wu fue quinta en Río y también intentará pelear por el podio.

La competencia se dividirá en 2 días, el miércoles 4 de agosto se llevará acabo las preliminares con las 30 clavadistas buscando un lugar en las semifinales que se disputará también el mismo miércoles (8:00 pm de México – 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos), ahí serán 18 los clavadistas que competirán, finalmente el jueves (misma hora de preliminares) se estará disputando la gran final con las 12 mejores de las semifinales. Serán 5 clavados por fase para cada competidora.

Aquí en Fulbox.com les tendremos toda la cobertura en VIVO de la competencia desde las preliminares con la actuación de los mexicanos, colombianos y el resto de los competidores.

