Eslovenia vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Bronce Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Concluye la actividad del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 7 de agosto con el duelo por la medalla de Bronce donde Eslovenia buscará redondear esta histórica participación, pero tendrán que medirse a Australia que también saldrá con todo por la medalla en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Eslovenia vs Australia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México, Colombia y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Eslovenia vs Australia en VIVO

La escuadra de Eslovenia, encabezada por Luka Doncic, ha hecho historia en su primera participación en el baloncesto de los Juegos Olímpicos y ahora van por una medalla para redondear esta participación, lo han hecho bien, pero para nada están satisfechos.

¡PARTIDAZO! 🇸🇮🆚🇫🇷



Comentamos la semifinal de básquetbol varonil entre Eslovenia y Francia, llave que se definió por un solo punto#VamosConTokyo

📺 336 Dish

💻 Claro Video

Participa con nosotros al 📲 55-7324-7550 pic.twitter.com/3DHqU94Pi7 — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 5, 2021

Los Eslovenos vienen de un duro golpe el pasado jueves cuando dieron un partidazo ante Francia, sin embargo terminaron cayendo 90-89.

Por su parte, Australia ha sido uno de los protagonistas en las últimas ediciones de la competencia, sin embargo nunca han conseguido una medalla al perder por el bronce en 4 ocasiones, por lo que intentarán romper esa mala racha y ahora si subirse al podio.

Los Boomers llegaron con paso invicto a las semifinales, sin embargo les toco medirse a Estados Unidos compitiendo de buena manera el primer cuarto, sin embargo terminaron cayendo 97-78, a pesar del gran juego de Patty Mills.

Tanto Eslovenia como Australia saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren hacer historia colgándose esta medalla. En los pronósticos los Eslovenos son ligeros favoritos, sobretodo por tener a Doncic de su lado, sin embargo los Boomers lo han hecho bien y pueden quedarse con el triunfo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Eslovenia vs Australia.

Eslovenia vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Bronce Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 6, 2021

Etiquetas: Australia