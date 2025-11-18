Colombia vs Australia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

A poco más de 200 días para el inicio del Mundial 2026, Colombia y Australia se medirán este martes en Nueva York en un amistoso clave para acelerar su preparación de cara al torneo. El duelo enfrenta a dos selecciones con realidades contrastantes: los Cafeteros atraviesan un gran momento y acumulan ocho partidos sin perder, mientras que los Socceroos buscan frenar una racha negativa tras dos derrotas consecutivas.

Cómo llega Colombia

La selección dirigida por Néstor Lorenzo aseguró su boleto al Mundial con un destacado tercer puesto en las Eliminatorias CONMEBOL, terminando por encima de potencias como Brasil y Uruguay.

Desde entonces, el equipo ha mantenido su impulso:

Victoria 4-0 sobre México en octubre, en Texas.

en octubre, en Texas. Triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda el domingo pasado en Fort Lauderdale, con gol agónico de Johan Carbonero al 88’.

Colombia solo ha perdido un partido en todo 2024 —ante Brasil en enero— y registra cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. La idea de Lorenzo funcionó durante todo el año y el objetivo es cerrar el ciclo con un nuevo triunfo para llegar embalados al verano.

Entre las figuras destacan:

Luis Díaz (Bayern Múnich) : seis goles en sus últimos diez partidos entre club y selección.

: seis goles en sus últimos diez partidos entre club y selección. James Rodríguez , capitán, que podría alcanzar los 122 partidos con Colombia y buscará ampliar su registro de 30 goles .

, capitán, que podría alcanzar los con Colombia y buscará ampliar su registro de . Gustavo Puerta, quien debutó con gol ante Nueva Zelanda y apunta a sumar su segundo partido internacional.

Cómo llega Australia

Australia disputará en 2026 su sexta Copa del Mundo consecutiva, un logro notable para los Socceroos. En 2022 alcanzaron por segunda vez en su historia la fase de eliminación directa, lo que aumentó las expectativas para este ciclo.

Sin embargo, el técnico Tony Popovic enfrenta un reto importante: el equipo llega con dudas.

Pese a una excelente fase de clasificación (solo una derrota en 10 partidos), los amistosos han mostrado irregularidad:

Victories vs Nueva Zelanda y Canadá .

y . Derrotas consecutivas vs Estados Unidos y Venezuela, esta última por 1-0, un marcador que no reflejó el dominio venezolano.

De cara al partido:

Patrick Beach fue la figura ante Venezuela en su debut y evitó una goleada.

fue la figura ante Venezuela en su debut y evitó una goleada. Riley McGree busca un lugar en el once inicial tras una buena actuación desde el banquillo.

busca un lugar en el once inicial tras una buena actuación desde el banquillo. Nick D’Agostino será baja por lesión sufrida en el entrenamiento.

Con el Mundial tan cerca, Australia necesita reencontrar sensaciones y volver a competir al nivel mostrado en la fase clasificatoria.

Pronóstico del partido

Colombia 3-1 Australia

Australia sufrió ante Venezuela y evitó una goleada solo por la actuación de su portero. Colombia llega en un momento muy superior, con un ataque consistente y un funcionamiento colectivo sólido.

La diferencia de nivel actual entre ambos equipos podría traducirse en una victoria clara para los Cafeteros.

