Venezuela vs Australia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

La selección de Venezuela se medirá este viernes 14 de noviembre ante Australia en un partido amistoso internacional que se disputará en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a partir de las 10:30 de la noche (hora de Venezuela).

El compromiso será transmitido por Televen y Televen Stream en señal abierta e internet.

⚽ Un nuevo reto para la Vinotinto

Luego de concluir las Eliminatorias al Mundial 2026, en las que Venezuela no logró clasificar, la Vinotinto afronta este amistoso como parte de su proceso de renovación.

El equipo será dirigido de manera interina por Fernando “el Colorado” Aristeguieta, actual entrenador del Caracas FC, quien ya formó parte del cuerpo técnico en el reciente amistoso contra Argentina en Miami.

🚫 Cinco bajas importantes

La convocatoria inicial sufrió varias modificaciones.

Los mediocampistas Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor (Juanpi) quedaron fuera debido a compromisos con sus clubes, mientras que Jon Aramburu y Jovanny Bolívar se ausentarán por lesión.

Con estas bajas, Aristeguieta buscará dar oportunidad a nuevos talentos del fútbol local e internacional.

📉 Momento complicado para Venezuela

La selección venezolana atraviesa una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas:

🇺🇾 Uruguay 2-0 Venezuela

🇦🇷 Argentina 3-0 Venezuela

🇨🇴 Colombia 6-3 Venezuela

🇦🇷 Argentina 1-0 Venezuela

Su último triunfo fue el 6 de junio, cuando venció a Bolivia 2-1 en un amistoso.

El duelo ante Australia representa una oportunidad para reencontrarse con la victoria y recuperar confianza antes de su siguiente compromiso ante Canadá, el 18 de noviembre en Fort Lauderdale, Florida.

🦘 Australia, un rival exigente

Los Socceroos llegan al encuentro tras caer 2-1 ante Estados Unidos, pero mantienen una base sólida de jugadores que participaron en el Mundial de Catar 2022.

El conjunto oceánico ya se enfrentó a Venezuela en el pasado: el 18 de febrero de 2004, ambos igualaron 1-1 en el Estadio Olímpico de la UCV, con goles de Paul Agustino y Juan Arango.

🏟️ Detalles del partido

🗓️ Fecha: Viernes, 14 de noviembre de 2025

Viernes, 14 de noviembre de 2025 🕥 Hora: 10:30 p.m. (hora de Venezuela)

10:30 p.m. (hora de Venezuela) 📍 Estadio: Shell Energy Stadium, Houston (EE. UU.)

Shell Energy Stadium, Houston (EE. UU.) 📺 Transmisión: Televen y Televen Stream

🔮 Próximo compromiso

La Vinotinto volverá a la acción el 18 de noviembre, cuando se enfrente a Canadá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, a las 8:30 p.m. (hora de Venezuela).

Last modified: noviembre 14, 2025