Brasil vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 7 de agosto cuando se dispute la gran final por la medalla de Oro del torneo masculino en los Juegos Olímpicos 2021, donde Brasil buscará imponer su calidad y proclamarse bicampeón de la competencia, pero tendrán que medirse a España que saldrá decidido a quedarse con el Oro en la cancha del Estadio Internacional de Yokohama.

Como llegan las selecciones

La selección de Brasil es la vigente campeona Olímpica y va por lo que sería su segunda medalla de Oro en su historia. Ha cumplido con un buen papel al sumar 3 victorias y 2 empates, todavía sin conocer la derrota en el torneo.

La Canarinha tuvo un duelo sumamente duro en semifinales el pasado martes cuando se midieron a México en un choque en el que fueron ligeramente mejores, sin embargo después de 120 minutos no había ganador para irnos a los penales donde salieron finos al anotar sus 4 disparos y quedarse con la victoria 4-1.

Por su parte, España llegó a Tokio con el firme objetivo de llevarse la medalla de Oro, trajo un plantel muy completo con el objetivo de volver a subir a lo más alto del podio, algo que no logra desde 1992 cuando fueron anfitriones.

La Furia Roja tampoco tuvo un duelo sencillo en las semifinales el martes cuando se midieron a Japón en un duelo sumamente cerrado donde parecía que nos iríamos a penales, pero al 115 minuto Marco Asensio se convirtió en el héroe anotando el solitario gol del triunfo.

Tanto Brasil como España saben de la importancia de este partido ya que ambos vinieron por el Oro, eran considerados los dos máximos favoritos a ganar en el inicio del campeonato y han cumplido, pero es momento de dar el golpe final.

Estas dos selecciones se estarán enfrentando por primera ocasión en su historia en un torneo Olímpico.

Hora y Canal Brasil vs España

El juego entre Brasil vs España se estará disputando en punto de las 8:30 pm de Japón; en Estados Unidos iniciará a las 4:30 am del Pacífico y 7:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 5:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 6:30 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 7:30 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 am

La transmisión del partido España vs Brasil en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y Azteca 7 en México, por Claro Sports para Latinoamérica, por SporTV en Brasil, por Eurosport en Europa, mientras que en Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Brasil vs España en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a quedarse con la medalla de Oro, no hay margen de error. En los pronósticos la Canarinha es ligero favorito al haberse visto mejor, sin embargo La Furia Roja tiene el plantel para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs España.

Brasil vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 6, 2021

Etiquetas: Brasil