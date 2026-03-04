China Taipei vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

Team Australia shuts out Chinese Taipei to secure a win in the opener! 🇦🇺 pic.twitter.com/vVST9Wrax5 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 5, 2026

La cuenta regresiva terminó. El Clásico Mundial de Béisbol 2026 abre oficialmente el telón con un duelo del Grupo C entre Chinese Taipei national baseball team y Australia national baseball team, este 4 de marzo a las 10:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.) en el majestuoso Tokyo Dome.

Será el primer lanzamiento del torneo… y un partido que puede marcar el rumbo de un grupo exigente donde también aparecen potencias como Japón y Corea del Sur.

Australia: de sorpresa a candidato incómodo

Australia llega con una narrativa distinta a la de años anteriores. Antes de 2023, los oceánicos acumulaban un durísimo récord de 2-10 en el WBC desde 2006. Pero en la última edición lograron algo histórico: avanzaron por primera vez a los cuartos de final, venciendo a todos en su grupo excepto Japón.

Gran parte de esa base regresa. Coen Wynne y Todd Van Steensel encabezan un cuerpo de lanzadores que ya demostró temple internacional. En 2023, junto a Kyle Glogoski, combinaron más de ocho entradas sin permitir carrera en el torneo.

A la ofensiva también hay continuidad: Alex Hall, Robbie Perkins y Rixon Wingrove repiten experiencia, junto con jardineros como Tim Kennelly y Aaron Whitefield.

Pero el nombre que eleva el techo del equipo es Travis Bazzana, primera selección del Draft 2024 y uno de los grandes prospectos del béisbol actual. Tras escalar rápidamente en el sistema de ligas menores de los Cleveland Guardians, llega como una pieza capaz de cambiar un partido con un swing o con su velocidad en bases.

Australia ya no es solo un equipo competitivo. Es un conjunto con profundidad y talento joven listo para dar otro golpe.

China Taipéi: talento probado y hambre de revancha

No debe confundirse con China continental: Chinese Taipei tiene su propia historia en el WBC. Con marca histórica de 6-22, solo en 2013 logró superar la fase de grupos, precisamente con una victoria 4-1 sobre Australia en la primera ronda.

El líder indiscutido vuelve a ser Yu Chang, MVP del Grupo A en 2023 tras batear .438 con poder y producción constante. Su presencia aporta experiencia y liderazgo.

Junto a él destaca Hao-Yu Lee, uno de los prospectos más interesantes del sistema de los Detroit Tigers. Tras brillar en Doble-A y dar el salto a Triple-A, combina poder y velocidad, un perfil moderno que puede inclinar balanzas.

En el montículo, el foco estará en Wei-En Lin, prospecto de los Athletics con buen desarrollo en ligas menores, y Jo-Hsi Hsu, quien viene de dos temporadas dominantes en la CPBL con efectividad de 2.07 y un notable control (solo 14 bases por bolas en 114 entradas en 2025).

Ese equilibrio entre talento joven internacional y dominio en liga local convierte a Chinese Taipei en un rival peligroso no solo para Australia, sino incluso para el campeón defensor, Japan national baseball team.

Un duelo más cerrado de lo que parece

Aunque las probabilidades históricas y la experiencia reciente favorecen ligeramente a Australia, el antecedente directo en el WBC favorece a Chinese Taipei. Ambos equipos llegan con argumentos reales:

Australia tiene continuidad y el impacto potencial de Bazzana.

Chinese Taipei cuenta con liderazgo ofensivo probado y pitcheo en ascenso.

En un torneo corto, el juego inaugural suele marcar el pulso emocional del grupo. Un triunfo aquí no solo suma en la tabla: envía un mensaje.

Pronóstico: partido de pocas carreras, decidido por detalles en el pitcheo. Australia 4-3 Chinese Taipei.

El Clásico Mundial arranca en Tokio… y desde el primer inning promete drama internacional. ⚾🔥

