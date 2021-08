Japón vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Béisbol

Juegazo de poder a poder tendremos este sábado 7 agosto cuando se dispute la gran final del Béisbol en los Juegos Olímpicos 2021, donde Japón buscará festejar en casa con la medalla de Oro, sin embargo tendrá una prueba muy dura cuando se midan a Estados Unidos que saldrá decidido a tomar revancha y subirse a lo más alto del podio en el Yokohama Stadium.

Hora y Canal Japón vs Estados Unidos

Sede: Estadio de Béisbol de Yokohama, Yokohama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México y 6:00 am de República Dominicana. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Japón vs Estados Unidos en VIVO

El cuadro de Japón ha cumplido con un gran papel en este torneo donde ha ganado todos los partidos que ha disputado, es el favorito al estar en casa, sin embargo saben que todo se definirá este sábado.

Los Nipones lograron su boleto a esta final el pasado miércoles cuando lograron vencer 5-2 a Corea del Sur en las semifinales, por lo que han tenido tiempo de recuperarse y llegar a punto a esta final.

Por su parte, los Estados Unidos también han hecho muy bien las cosas ganando 4 partidos y perdiendo únicamente en una ocasión, sin embargo esa derrota fue justamente ante los Nipones en extra-innings.

¡VAN A PELEAR POR EL ORO! 🇺🇸🥇@JACKIE_FELIX nos cuenta cómo Estados Unidos avanzó a la final de béisbol donde se enfrentarán ante Japón#VamosConTokyo

📺 336 Dish

💻 Claro Video

Participa con nosotros al 📲 55-7324-7550 pic.twitter.com/fPlvdcVISI — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 5, 2021

Los Norteamericanos lograron su boleto a esta gran final apenas el pasado jueves cuando se enfrentaron a Corea del Sur en un choque que definieron de gran manera con un contundente 7-2, por lo que están motivados.

Tanto Japón como Estados Unidos saben de la importancia de este juego ya que el objetivo de ambos es la medalla de Oro, pero solamente uno podrá conseguirlo. En los pronósticos los Nipones son favoritos, pero los Norteamericanos van con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Japón vs Estados Unidos.

Japón vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Oro Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Etiquetas: Béisbol Juegos Olimpicos 2020