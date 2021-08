Manchester United vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Pretemporada 2021

Amistosos

Buen partido amistoso tendremos este sábado 7 de agosto siguiendo con la pretemporada europea, cuando el Manchester United busque cerrar su preparación con una victoria, pero se tendrá que medir al Everton que también intentará quedarse con el triunfo en Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Everton

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:45 pm de Reino Unido. 5:45 am de Centroamérica. 6:45 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 7:45 am de Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay. 8:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:45 am PT / 7:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: MUTV

Manchester United vs Everton en VIVO

El cuadro del Manchester United esta afinando ya los últimos detalles de cara a su debut en la Premier League el próximo sábado donde se medirá al Leeds United, siempre con la obligación de ganar en la pelea por el título.

Los Red Devils han tenido una fuerte preparación. La semana pasada cayeron 4-2 ante el QPR, mientras que el miércoles apenas igualaron 2-2 ante el Brentford.

Por su parte, el Everton también está afinando ya los últimos detalles de cara a la nueva temporada en la Premier donde Rafa Benítez intentará meter al equipo en puestos europeos.

The Toffees tuvo una gira por los Estados Unidos donde venció por penales a los Millonarios, mientras que el miércoles 28 de julio vencieron 1-0 a los Pumas con solitaria anotación de Moise Kean.

Tanto el Manchester United como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes estarán cerrando su pretemporada y querrán hacerlo con victoria por el tema anímico, aunque lo realmente importante será afinar detalles para estar listos en su debut de Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Everton.

