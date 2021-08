Baloncesto

Gran juego tendremos este sábado 7 de agosto con el duelo por la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos 2021 donde Serbia buscará demostrar su calidad, pero tendrán que enfrentarse a Francia que saldrá motivada al Saitama Super Arena que está a punto de cerrar actividades.

Hora y Canal Serbia vs Francia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 4:00 pm de Japón. 1:00 am de Centroamérica. 2:00 am de México, Colombia y Ecuador. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos..

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Serbia vs Francia en VIVO

La escuadra de Serbia ha cumplido con un buen papel en la competencia donde lucha por subir al podio por segunda vez de manera consecutiva tras ganar el bronce en 2016, así que intentarán repetir lo hecho hace 5 años.

Las Serbias lucharon en las semifinales, sin embargo no pudieron ser competitivas ante Estados Unidos siendo claramente superadas 79-59, a pesar de la buena actuación de Yvonne Anderson y Angela Dugalic.

Por su parte, Francia también ha cumplido con un buen papel intentando volver al podio ya que hace 5 años se quedaron cuartas tras caer ante las Serbias en este mismo duelo. En 2012 habían ganado la plata.

Las Galas sufrieron una dura derrota en las semifinales donde se enfrentaron a Japón siendo vencidas 87-71 a pesar del buen juego de Sandrine Gruda y Gabby Williams.

Tanto Serbia como Francia saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de quedarse con la victoria y subirse al podio, no hay margen de error, la ganadora subirá al podio y la perdedora se quedará con el amargo cuarto puesto que para cualquiera sería un fracaso. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Serbia vs Francia.

Serbia vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Medalla de Brone Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 6, 2021

Etiquetas: Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos