Brasil vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

Brasil y Francia se verán las caras este martes 18 de noviembre en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial Sub-17 Qatar 2025. El encuentro se disputará desde las 10:30 horas (Argentina) en el Field 2, y será decisivo para definir uno de los boletos a los cuartos de final.

Un antecedente reciente con triunfo brasileño

La última vez que ambas selecciones chocaron en esta categoría fue el 14 de noviembre de 2019, en las semifinales del Mundial Sub-17 de Brasil. En aquella ocasión, el equipo local se impuso por 3-2, avanzando a la final de ese torneo que terminó coronándose campeón.

¿Cómo llega Brasil?

La Canarinha se mantiene como una de las selecciones más fuertes del certamen y continúa en busca de su quinto título mundial Sub-17, después de los obtenidos en 1997, 1999, 2003 y 2019. Junto con Nigeria, es uno de los máximos ganadores de la categoría.

Resultados de Brasil en el Mundial Sub-17 2025

Fase de grupos

• Brasil 7–0 Honduras (4 de noviembre)

• Brasil 4–0 Indonesia (7 de noviembre)

• Zambia 1–1 Brasil (10 de noviembre)

• Brasil 0–0 Paraguay (Brasil avanzó 5-4 por penales) – 14 de noviembre

El equipo dirigido por Dudu Patetuci tuvo un cierre apretado ante Paraguay, pero logró avanzar gracias a una tanda de penales muy efectiva.

¿Cómo llega Francia?

Francia llega con un rendimiento irregular, pero mostró solidez en el partido decisivo de dieciseisavos y llega con confianza.

Resultados de Francia en el Mundial Sub-17 2025

Fase de grupos

• Francia 2–0 Chile (5 de noviembre)

• Francia 0–0 Canadá (8 de noviembre)

• Uganda 1–0 Francia (11 de noviembre)

• Francia 2–0 Colombia (14 de noviembre)

El combinado francés mostró su mejor versión en la fase eliminatoria y buscará dar el golpe ante uno de los favoritos del torneo.

Horario del partido por país

Argentina / Chile (Santiago): 10:30 h

Colombia / Perú: 08:30 h

08:30 h México, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 07:30 h

07:30 h Venezuela: 09:30 h

Un duelo de alto nivel

Brasil y Francia se enfrentan con realidades distintas, pero con planteles llenos de talento. Los sudamericanos buscan reafirmar su etiqueta de potencia mundial Sub-17, mientras que Francia quiere sorprender y meterse entre los ocho mejores del torneo.

El ganador se clasificará a los cuartos de final, donde podría enfrentarse a un rival que se definirá más adelante en el cuadro.

Last modified: noviembre 17, 2025