Leagues Cup

Los Pumas lograron una valiosísima victoria en penales sobre el New York City en los cuartos de final de la Leagues Cup 2021.

El partido arrancó con dominio del New York City que buscaba ir al frente, al 12 tuvieron la primera clara con Castellanos fallando frente el arco, al 22 parecía que la presión rendía frutos cuando Valentín Castellanos la mandó al fondo, pero tras revisarse en el VAR se anuló por posición adelantada, Pumas no podía generar nada al ataque, pero al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Santi Rodríguez parecía poner el 1-0, pero de nuevo el VAR anulaba la anotación, finalmente al 61 Valentín Castellanos apareció con remate de cabeza para el 1-0, pero 10 minutos después Rogério de Oliveira se estrenó con los Pumas poniendo el empate, tras eso la UNAM dominaba generando oportunidades, aunque en la recta final el NYC se fue con todo, pero el gol del triunfo no llegó a ningún arco.

Valentín Castellanos abrió los penales poniendo al frente a New York, el Chispa Velarde venía por el empate pero el arquero rival detenía el cobro. Tajouri-Shradi la mandaba por un lado, pero Alan Mozo también fallaba de manera increíble. Julio González mantenía con vida a la UNAM deteniendo el cobro de Callens, Erik Lira finalmente ponía el empate 1-1 tras tres cobros. James Sands y Ricardo Galindo mantenían el empate anotando. Julio volvía a vestirse de héroe deteniendo el cobro de Maxi Moralez y Sebastián Saucedo no perdonó el 3-2 final.

Así, los Pumas seguirán su camino en el torneo rumbo a las semifinales, mientras que el New York City quedó eliminado. La UNAM volverá a la actividad el sábado cuando reciban a Querétaro en la Liga MX.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Pumas vs New York City 1(3)-1(2) Leagues Cup 2021

