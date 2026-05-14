Pachuca vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Se viene el Pachuca vs Pumas por la ida de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026!#LigaMX #Pachuca #Pumashttps://t.co/jQJqwDhtiv — Fulbox (@fulboxOficial) May 15, 2026

La Liga MX entra en su etapa más intensa y este jueves el Estadio Hidalgo será escenario de una auténtica batalla de semifinales entre Pachuca y Pumas. Los Tuzos reciben al líder general del Clausura 2026 en un duelo que promete emociones, goles y mucha tensión rumbo a la gran final del futbol mexicano.

El equipo hidalguense llega encendido tras eliminar con autoridad al Toluca, mientras que los universitarios sobrevivieron a una dramática serie ante el América. Ahora, ambos clubes están a solo 180 minutos de pelear por el campeonato.

Pachuca llega inspirado tras eliminar al Toluca

Los Tuzos atraviesan probablemente su mejor momento del torneo. El conjunto dirigido por Esteban Solari dejó fuera al bicampeón Toluca con un contundente global de 3-0, mostrando intensidad, orden y una pegada letal en momentos clave.

La dupla ofensiva conformada por Salomón Rondón e Idrissi atraviesa un gran momento y será la principal arma del cuadro hidalguense para buscar ventaja en casa. Pachuca sabe que está obligado a sacar diferencia en la ida, ya que cualquier empate global en la serie favorecerá a Pumas por haber terminado como líder general del campeonato.

Además, el Estadio Hidalgo suele convertirse en una auténtica fortaleza en liguilla, donde la velocidad y dinámica de los Tuzos normalmente marcan diferencia.

Pumas quiere salir vivo de la Bella Airosa

Del otro lado aparece un Pumas que llega con presión, pero también con mucha confianza tras terminar como superlíder del Clausura 2026. El equipo de Efraín Juárez sufrió muchísimo ante América en cuartos de final, dejando escapar una ventaja importante, aunque finalmente avanzó gracias a su mejor posición en la tabla.

Los universitarios cuentan con figuras determinantes en ambos extremos del campo. Keylor Navas ha sido garantía bajo los tres postes, mientras que Uriel Antuna y Robert Morales le han dado explosividad y profundidad al ataque auriazul.

La estrategia de Pumas parece clara: resistir el vendaval inicial de Pachuca y llevar la serie viva para definirla en Ciudad Universitaria, donde el empate global les daría automáticamente el pase a la gran final.

Antecedentes entre Pachuca y Pumas

El historial reciente entre ambos equipos deja claro que estamos ante una serie muy pareja. De hecho, su enfrentamiento más reciente ocurrió en la Jornada 17 y terminó con un emocionante empate 2-2 precisamente en el Estadio Hidalgo.

Ese antecedente confirma que ambos conjuntos tienen argumentos ofensivos suficientes para regalar otra eliminatoria llena de goles y dramatismo.

Pronóstico Pachuca vs Pumas

Todo apunta a una semifinal extremadamente cerrada. Pachuca llega con mejor ritmo futbolístico y con el impulso anímico de haber eliminado al Toluca con autoridad, mientras que Pumas parece haber perdido cierta solidez defensiva en la serie contra América.

Sin embargo, la experiencia y el liderato universitario pesan mucho en este tipo de instancias.

Nuestro pronóstico es una victoria de Pachuca 2-1 en el partido de ida, dejando absolutamente abierta la eliminatoria para el encuentro de vuelta en Ciudad Universitaria.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pachuca vs Pumas?

Partido : Pachuca vs Pumas

: Pachuca vs Pumas Instancia : Semifinal Ida – Clausura 2026

: Semifinal Ida – Clausura 2026 Fecha : Jueves

: Jueves Sede : Estadio Hidalgo

: Estadio Hidalgo Hora: 7:00 pm

¿Dónde ver Pachuca vs Pumas EN VIVO?

Recuerda que toda la cobertura, análisis, goles y minuto a minuto del encuentro podrás seguirla a través de FULBOX.COM.

Last modified: mayo 14, 2026