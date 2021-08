América vs Philadelphia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Concachampions 2021

Concachampions 2021

Gran partido tendremos este jueves 12 de agosto en la ida de las semifinales de la CONCACAF Champions League 2021, donde el América buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar ventaja en la serie, sin embargo tendrán una dura prueba al recibir al Philadelphia Union que intentará salir con vida de su dura visita al Estadio Azteca.

Como llegan los equipos

El cuadro del América ha cumplido con un buen arranque de temporada en la Liga MX donde suman par de victorias y un empate en 3 jornadas. El pasado sábado recibieron a Puebla logrando vencerlos 2-0 con anotaciones de Roger Martínez y Salvador Reyes.

Las Águilas lograron su boleto a estas semifinales hace poco más de tres meses cuando se midieron al Portland Timbers en una serie donde empataron 1-1 como visitantes, mientras que en la vuelta, en casa, se llevaron la victoria 3-1, con doblete de Federico Viñas, para avanzar con global 4-2.

Por su parte, el Philadelphia Union está teniendo un buen torneo en la MLS donde marchan cuartos de la Conferencia Este. El pasado domingo visitaron al New England siendo superados 2-1.

The U fue una de las sorpresas en los cuartos de final de esta Concachampions, ya que se midieron al Atlanta United que era el favorito, sin embargo perfilaron su clasificación desde la ida al ganar, como visitantes, 0-3, mientras que en casa empataron 1-1 para firmar su boleto con el 4-1 global.

Tanto el América como el Philadelphia saben de la importancia de este partido ya que ambos clubes tienen la misión de pegar primero en esta serie que luce muy pareja y cerrada, por lo que la condición de local podría ser un factor determinante con lo que las Águilas son las obligadas a ganar.

Hora y Canal América vs Philadelphia

El juego entre América vs Philadelphia se estará disputando en punto de las 9:00 pm del centro de México, así como a las 7:00 pm del Pacífico y 10:00 pm del Este.

La transmisión del partido Philadelphia vs América en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Fox Sports para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la CONCACAF que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

América vs Philadelphia en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error en esta competencia donde uno avanzará y el otro quedará eliminado, aunque también hay que recordar que todavía faltará la vuelta para definir el boleto. Las Águilas son favoritas, pero The U llega con mejor ritmo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. América vs Philadelphia.

