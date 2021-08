Leicester vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este sábado 14 de agosto en el arranque de la Premier League 2021-2022 donde el Leicester City buscará imponer su condición de local y jerarquía para quedarse con las tres primeras unidades, pero tendrán que recibir a unos Wolves que inician una nueva era con la misión de sorprender en el King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs Wolves

Sede: King Power Stadium, Leicester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Leicester vs Wolves en VIVO

El cuadro del Leicester City tiene la misión de ser protagonista en esta nueva temporada, viene de un duro golpe en la campaña pasada al quedar fuera de la Champions League de manera increíble, por lo que ahora el objetivo será pelear por los primeros cuatro puestos.

Los Foxes llegan motivados ya que el pasado sábado se quedaron con la Community Shield al doblegar 1-0 al Manchester City con solitaria anotación de Kelechi Iheanacho a un minuto del final.

Por su parte, los Wolves inician una nueva era de la mano de Bruno Lage que intentará meter a su equipo a los primeros puestos soñando con competencias europeas. Entre sus fichajes destacan las llegadas de Yerson Mosquera, Trincao y Raya Ait-Nouri, mientras que entre las bajas están Willian José y Vitinha.

Las acciones de nuestro último amistoso de pretemporada.



🐺🎥 pic.twitter.com/ak9npiDszN — Wolves Español (@WolvesEspanol) August 7, 2021

Los Lobos han tenido una fuerte pretemporada donde Raúl Jiménez ha sido titular, por lo que se espera este totalmente recuperado de su fractura de cráneo y que este listo para iniciar la temporada. En su último amistoso el pasado sábado cayeron 0-1 ante el Celta de Vigo.

Tanto el Leicester como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y con ello demostrar desde este inicio que quieren ser protagonistas. En los pronósticos los Foxes son favoritos al estar en casa y tener un plantel más fuerte, pero los Lobos intentarán rescatar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs Wolves.

