Liga MX Torneo Apertura 2021

Las Chivas siguieron con su desempeño irregular sumando una dura derrota en casa 0-3 a manos del León en la jornada 5 del Torneo Apertura 2021.

El partido inició de manera intensa, Chivas intentaba ir con todo, pero al primera clara fue de León cuando al 16 Ángel Mena sacó bombazo que Toño Rodríguez salvó, ambos buscaban ir al frente, Fernando Beltrán tuvo un par de disparos peligroso, pero al 35 William Tesillo apareció para poner al frente a los Esmeraldas, eso golpeó a Guadalajara que no pudo cerrar bien, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo las Chivas adelantaba lineas en búsqueda del empate, pero no eran claros, les costaba el último tercio y al 77 en un contragolpe Elías Hernández liquidó con el 0-2, todavía al 87 Stiven Barreiro se fue expulsado y al 90+8 Santiago Colombatto puso el 0-3 final.

Con esta victoria el León arribó a 12 puntos, mientras las Chivas se estancaron en 5 unidades. En actividad de la jornada 6 de la Liga MX, los Esmeraldas recibirán a Santos el sábado, mismo día en que Guadalajara visitará a Monterrey. Chivas 0-3 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs León 0-3 Torneo Apertura 2021

