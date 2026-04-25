Toluca vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 25, 2026 Liga MX Clausura 2026

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Toluca vs León

¡El Infierno arde en la última jornada! Este sábado, Toluca recibe al León en un partido donde no hay mañana y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos clubes tienen sus objetivos muy claros en esta última jornada, para ninguno hay margen de error pensando en la liguilla.

Los Diablos Rojos llegan en la quinta posición con 27 unidades; quieren aprovechar la localía para escalar al Top 4 y asegurar cerrar los cuartos de final en casa. El Nemesio Diez es una fortaleza y las estadísticas no mienten: León no saca los tres puntos de aquí desde hace 8 años.

Por su parte, el León de Javier Gandolfi llega herido tras caer ante el América. Con 22 puntos, están fuera de la zona de clasificación directa y necesitan ganar sí o sí para aspirar a clasificar, y aun así, tendrán que prender las veladoras y esperar otros resultados. 

¿Podrá la Fiera romper la maldición de la Bombonera o los Diablos terminarán de sepultar sus esperanzas?

Nuestro pronóstico: La altura y el peso del Infierno serán demasiado para una Fiera desesperada. Gana el Toluca 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 25, 2026
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