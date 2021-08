Atlético de Madrid vs Elche EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este domingo 22 de agosto siguiendo con la fecha 2 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita seguir sumando siendo el máximo candidato al título, pero tendrán que recibir a Elche que intentará dar la campanada en su visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Elche

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Elche en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid es considerado el máximo favorito a conseguir el título, son los vigentes campeones, pero saben que la campaña es larga y una de sus fortalezas debe ser su condición de local.

Los Colchoneros vienen de un buen debut el pasado domingo cuando visitaron al Celta de Vigo en un duelo en el que sufrieron, pero terminaron ganando 1-2 con doblete de Ángel Correa.

Por su parte, Elche sabe que los espera una larga temporada donde el objetivo será salvarse del descenso, cada duelo debe ser jugado a “muerte”, aunque el de este domingo luce como una misión imposible el sumar.

Los Ilicitanos tuvieron un buen debut en términos generales ya que la semana pasada recibieron al Athletic Bilbao firmando un 0-0 final.

Tanto el Atlético de Madrid como Elche saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe anímico importante, aunque la realidad es que los Colchoneros son amplios favoritos para ganar al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sería una gran sorpresa si los Ilicitanos consiguen salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Elche.

Last modified: agosto 21, 2021

