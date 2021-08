Yordenis Ugás vs Manny Pacquiao EN VIVO por FOX PPV en Estados Unidos ¿Dónde ver por Internet?

Box

A pesar de haber perdido lo que podría haber sido el evento pay-per-view más exitoso del verano, el regreso de Manny Pacquiao este sábado 21 de agosto después de un descanso de dos años todavía presenta un enfrentamiento de estilo increíblemente intrigante.

Después de que el campeón unificado de peso welter Errol Spence Jr se vio obligado a retirarse solo 11 días después de una cirugía por una retina desgarrada, el actual campeón de la AMB, Yordenis Ugás, fue sacado de la cartelera principal de PPV para enfrentar a Pacquiao en el evento principal de una cartelera de Premier Boxing Champions en T-Mobile Arena en Las Vegas por Fox en los Estados Unidos.

A pesar de que Ugas (26-4, 12 KOs) carece de la amenaza del poder de poner fin a la pelea al mismo nivel que el invicto Spence, el púgil de 35 años trae los conocimientos técnicos de su época como un aficionado cubano condecorado y gran tamaño para la división. También se siente cómodo intercambiando potencia de fuego a corta distancia detrás de su guardia alta debido a sus habilidades defensivas.

Pero lo más importante para Pacquiao, de 42 años, y una de las principales razones por las que el ícono filipino estaba tan dispuesto a aceptar una pelea tan difícil en poco tiempo para salvar la cartelera, es que Ugas tiene el título de la AMB que Pacquiao ganó en su última pelea en 2019 cuando le entregó a Keith Thurman su primera derrota. Ugas fue ascendido a campeón absoluto en medio del retiro de Pacquiao, que no le sentó bien al único campeón de ocho divisiones del boxeo.

“No me gustó que alguien tomara mi cinturón sin desafiarme en el ring”, dijo Pacquiao en la conferencia de prensa final del miércoles. “Los dos somos campeones, pero veremos quién tiene el cinturón después del sábado.

“Solo me tomó dos días adaptarme a pelear con Ugás. He peleado con muchos peleadores diestros antes. Hubiera sido más difícil pasar de prepararme para un diestro a un zurdo. La mayoría de mis oponentes han sido diestros, así que no hay nada de qué preocuparse “.

Ugás, que originalmente estaba programado para defender su cinturón contra Fabián Maidana este fin de semana, está montando la mejor ola de su carrera con un récord de 11-1 desde 2016 con victorias sobre jugadores como Jamal James, Ray Robinson, Thomas Dulorme, Omar Figueroa y Abel. Ramos. Sin embargo, fue la única derrota de Ugás la que podría haber producido su actuación más impresionante hasta la fecha.

Mientras luchaba por el título del CMB de Shawn Porter en 2019, Ugás surgió en la segunda mitad y llevó la pelea directamente a su enemigo igualmente agresivo. Ugás no solo conectó los tiros más limpios, sino que pareció derribar a Porter en el round 12, aunque no se consideró una caída. Porter tomó una decisión mayoritaria en disputa en una pelea que muchos sintieron que Ugás debería haber ganado.

Porter usó el trampolín de la cerrada victoria para desafiar a Spence en un choque PPV más tarde ese año, mientras que Ugás se vio obligado a pelear en la cartelera de Pacquiao-Thurman. Sin embargo, la paciencia que Ugás ha mostrado al tomar lo que se le ha dado y aprovechar al máximo valió la pena cuando sonó el teléfono ofreciendo una actualización tardía contra Pacquiao.

“Este ha sido un largo camino para mí”, dijo Ugás. “Obviamente, me enteré de que estaba peleando contra Pacquiao, pero estoy agradecido por la oportunidad y estoy listo para aprovecharla. Hicimos los ajustes que tuvimos que hacer en las últimas dos semanas para que yo ‘ Estoy listo para Pacquiao. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y estamos 100% listos para partir el sábado por la noche.

“No hay excusas de cara a esta pelea. He estado en esta posición antes de una pelea con poca anticipación, aunque obviamente nunca contra un peleador del calibre de Pacquiao. Sin embargo, no tengo preocupaciones, y creo que ambos vamos estar preparado para esta pelea “.

Pacquiao reiteró durante la semana de la pelea que no subestima el desafío que trae Ugas, aunque su predicción sigue siendo la misma que para Spence: victoria por nocaut. Es un resultado potencial que Ugás prometió que no sucederá.

Estoy seguro de que no puede noquearme “, dijo Ugás.” He hecho toda la preparación durante estos últimos seis años para estar en esta posición, he acertado y no creo que pueda ser noqueado por Manny “.

Pronóstico Ugás vs Pacquiao

Al comparar las habilidades de Spence y Ugás, sería difícil no ocultar la ventaja hacia Spence clasificado libra por libra en casi todas las categorías. Es por eso que las probabilidades de apuestas cambiaron tan rápidamente de Pacquiao como un perdedor a un favorito 3-1 luego del cambio de oponente.

Pero no se equivoquen, esta es una pelea que el cubano debería ganar siempre que comprenda la gravedad de lo que está en juego en este nivel y lo que se requiere de los que vienen a Las Vegas para adquirir un nombre tan grande. Pacquiao, sin duda, no solo tendrá el favor de la multitud como una estrella querida, sino que probablemente tendrá un favor predeterminado similar de los jueces dado que pelea con un rendimiento tan alto al aumentar constantemente su presión hacia adelante.

Ugás ciertamente tiene la capacidad de neutralizar algo de lo que Pacquiao hace mejor dado su tamaño, defensa y técnica, junto con su fuerza como contragolpeador preciso. Pero a diferencia de algunos de sus contemporáneos cubanos, como Erislandy Lara y Guillermo Rigondeaux en sus peleas más importantes, deberá ser consciente de mantener su producción lo suficientemente alta como para tener una oportunidad en las tarjetas de puntuación.

Obviamente, igualar el esfuerzo y la agresión de Pacquiao puede ser una propuesta peligrosa. Aunque los efectos de su despido serán interesantes de ver al principio, Pacquiao lució tan en forma y fresco contra Thurman como lo había estado en años. Mantuvo su resistencia al final de la pelea y siguió siendo el agresor al desatar su combinación patentada de golpes desde ángulos incómodos.

Esta debería ser una gran prueba para la barbilla de Ugás y su voluntad de luchar para salir de los problemas si Pacquiao penetra en su guardia alta. Muchos peleadores han entrado con ideas de cómo podrían abrumar a Pacquiao solo para ser forzados a la pasividad por la amenaza de golpes rápidos que nunca vieron venir.

Las habilidades contrastantes del peleador y las preguntas sobre el despido de Pacquiao y su incapacidad para prepararse en profundidad para el estilo de Ugás podrían producir una interesante partida de ajedrez con reflujos y flujos, ya que ambos peleadores se turnan para implementar su voluntad en rondas alternas. Pero para que Ugás supere a Pacquiao en ese tipo de pelea, no solo tendrá que caminar por la cuerda floja para evitar caídas, sino que tendrá que ser rápido en la forma en que se adapta sobre la marcha junto con Pacquiao, quien tiene una amplia ventaja. en términos de experiencia contra enemigos de élite de todas las formas y estilos.

Digamos que hay una razón por la cual solo Floyd Mayweather ha sido capaz de superar a Pacquiao en peso welter durante 12 asaltos completos.

El resultado de la pelea podría ser tan simple como esto: si Pacquiao ha perdido un paso, Ugás tiene la habilidad suficiente para imponer su voluntad y tener la oportunidad de ganar una decisión. Pero si “PacMan” se parece en algo al derviche giratorio que todavía estaba contra Thurman, los apostadores acertaron en este.

Pronóstico: Pacquiao a través de UD12

