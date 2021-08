Mundial de Playa

Brasil vs Senegal

Se abren las emociones de este jueves 26 de agosto en los cuartos de final del Mundial de Playa 2021, cuando Brasil busque imponer su jerarquía y seguir su camino rumbo al título, pero tendrá una muy dura prueba ante un Senegal que saldrá motivado listo para ganar en Moscú.

Hora y Canal Brasil vs Senegal

Sede: Complejo Olímpico Luzhnikí, Moscú, Rusia

Hora: 3:00 pm de Rusia. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos.

Brasil vs Senegal en VIVO

La selección de Brasil siempre parte entre los favoritos al título de la competencia, sin embargo su fase de grupos fue irregular con 2 victorias y una derrota lo que los dejó en el segundo puesto del sector C por debajo de Suiza.

La Canarinha cerró su fase de grupos con una contundente victoria el pasado martes cuando aplastaron 5-0 a Bielorrusia con doblete de Lucao y anotaciones de Rodrigo, Edson Hulk y Mauricinho.

Por su parte, Senegal fue uno de los protagonistas en el Grupo D terminando como líder por encima de Uruguay y Portugal, tras sumar par de triunfos y una derrota.

Los Africanos cerraron su participación con una sorpresiva derrota 3-2 ante Omán, aunque ya con el boleto y el liderato asegurado.

Tanto Brasil como Senegal saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de ganar y avanzar a semifinales, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado, algo que será un fracaso para cualquiera. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Senegal.

Brasil vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial de Playa 2021

