Mundial de Playa

Partidazo tendremos este jueves 26 de agosto en los cuartos de final del Mundial de Playa 2021 donde Uruguay buscará llevarse la victoria que los meta de lleno en la lucha por el título, pero se medirán a Suiza que saldrá a imponer su calidad en Moscú.

Hora y Canal Uruguay vs Suiza

Sede: Complejo Olímpico Luzhnikí, Moscú, Rusia

Hora: 4:30 pm de Rusia. 10:30 am en Montevideo. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. VTV en Uruguay.

Uruguay vs Suiza en VIVO

La selección de Uruguay cumplió con una gran fase de grupos terminando en el segundo puesto con 2 victorias y una derrota quedando por debajo de Senagal y eliminando a Portugal y Omán.

Los Charruas lograron su clasificación el pasado martes con una espectacular victoria 7-6 sobre Portugal con hat-trick de L. Quinta y doblete de Bella.

Por su parte, Suiza dio un golpe de autoridad en el grupo C quedando como líder al ganar los 3 partidos que disputaron, dos en tiempo regular y uno en penales, para quedar por arriba de Brasil.

Los Suizos cerraron una buena victoria el pasado miércoles cuando se midieron a El Salvador logrando doblegarlos 8-7 con poker de Stankovic.

Tanto Uruguay como Suiza saben de al importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a las semifinales, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Uruguay vs Suiza.

Uruguay vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Mundial de Playa 2021

Last modified: agosto 25, 2021

Etiquetas: Canal Uruguay vs Suiza