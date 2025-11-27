Portugal vs Suiza EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Mundial Sub-17 2025

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA vive su capítulo más emocionante: Portugal y Austria disputarán la gran final del torneo, un acontecimiento histórico para ambas selecciones que nunca antes habían alcanzado esta instancia. Tras semifinales vibrantes y llenas de emociones, el certamen juvenil en Catar ha encontrado a sus dos protagonistas, quienes se medirán el próximo 27 de noviembre por el título mundial.
Austria sorprende al mundo y vence a Italia con autoridad
La selección Sub-17 de Austria dio uno de los golpes más contundentes del torneo al derrotar 2-0 a Italia en la primera semifinal. Con un futbol disciplinado, presión alta y un control casi total del ritmo del encuentro, los austriacos demostraron su evolución y solidez táctica.
La gran figura fue Johannes Moser, quien firmó un doblete en los minutos 57 y 90+3 para asegurar la clasificación. Su actuación reafirma el crecimiento de una generación que ha sorprendido por su madurez y capacidad para competir ante potencias tradicionales del futbol europeo.
El triunfo austriaco no fue casualidad: su estructura, intensidad y lectura de partido les permitieron neutralizar a una Italia que llegaba como favorita. Con ello, Austria inscribe su nombre, por primera vez, en una final mundial Sub-17.
Portugal elimina a Brasil en un dramático duelo decidido por penales
La segunda semifinal ofreció un espectáculo completamente distinto, cargado de tensión y dramatismo. Portugal enfrentó a Brasil en un duelo cerrado, táctico y con defensas impecables, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.
Ambas selecciones intercambiaron llegadas peligrosas y mantuvieron un ritmo alto, pero sin encontrar el gol. Finalmente, la clasificación se definió desde los penaltis, donde los portugueses demostraron sangre fría y temple para imponerse 6-5.
La Selecção das Quinas mostró carácter, madurez y una notable capacidad de resistir la presión al máximo nivel juvenil. Su triunfo refuerza la identidad competitiva de un equipo que ya venía mostrando consistencia a lo largo del torneo.
Una final inédita entre dos generaciones prometedoras
El próximo 27 de noviembre, Portugal y Austria disputarán una final inédita en la historia de los Mundiales Sub-17. Para ambos países, este logro representa un hito:
- Portugal nunca había llegado a la final y su mejor actuación previa fue en 1989, cuando alcanzó las semifinales.
- Austria, igualmente, jamás había pisado la instancia decisiva de este torneo.
El choque promete ser un festival futbolístico entre dos selecciones con estilos contrastantes: la dinámica y técnica portuguesa frente a la disciplina táctica y el orden austriaco.
A la par, Brasil e Italia pelearán por el tercer lugar, en un duelo que también genera interés por el orgullo deportivo y el nivel individual de ambas plantillas.
Catar 2025: una vitrina de nuevas estrellas del futbol mundial
El Mundial Sub-17 celebrado en Catar ha sido un escaparate de talentos emergentes, mostrando el futuro del futbol mundial. La intensidad de las semifinales dejó ver no solo goles y dramatismo, sino carácter, valentía y crecimiento individual en jóvenes que pronto podrían irrumpir en las grandes ligas.
Este torneo ha demostrado que nuevas generaciones están listas para dar el salto, y que selecciones como Austria, habitualmente fuera del radar, pueden competir al máximo nivel cuando se combina disciplina, proyecto y talento.
Pronóstico: un duelo táctico con ligera ventaja para Portugal
Con el panorama actual, se espera una final equilibrada, tensa y de ritmo alto. Austria llega con impulso anímico, solidez defensiva y el talento de Moser en estado de gracia. Sin embargo, Portugal ha mostrado mayor profundidad de plantel, mejor manejo de momentos críticos y experiencia competitiva frente a rivales más complejos.
Pronóstico: Portugal parte ligeramente como favorito y podría coronarse campeón en un partido de marcador corto, definido por detalles y posiblemente por un gol en la segunda mitad. No se descarta otra prórroga o incluso penales, dada la solidez defensiva de ambos equipos.