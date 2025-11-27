Portugal vs Suiza EN VIVO Hora y Canal Por Internet Final Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA vive su capítulo más emocionante: Portugal y Austria disputarán la gran final del torneo, un acontecimiento histórico para ambas selecciones que nunca antes habían alcanzado esta instancia. Tras semifinales vibrantes y llenas de emociones, el certamen juvenil en Catar ha encontrado a sus dos protagonistas, quienes se medirán el próximo 27 de noviembre por el título mundial.

Austria sorprende al mundo y vence a Italia con autoridad

La selección Sub-17 de Austria dio uno de los golpes más contundentes del torneo al derrotar 2-0 a Italia en la primera semifinal. Con un futbol disciplinado, presión alta y un control casi total del ritmo del encuentro, los austriacos demostraron su evolución y solidez táctica.

La gran figura fue Johannes Moser, quien firmó un doblete en los minutos 57 y 90+3 para asegurar la clasificación. Su actuación reafirma el crecimiento de una generación que ha sorprendido por su madurez y capacidad para competir ante potencias tradicionales del futbol europeo.

El triunfo austriaco no fue casualidad: su estructura, intensidad y lectura de partido les permitieron neutralizar a una Italia que llegaba como favorita. Con ello, Austria inscribe su nombre, por primera vez, en una final mundial Sub-17.

Portugal elimina a Brasil en un dramático duelo decidido por penales

La segunda semifinal ofreció un espectáculo completamente distinto, cargado de tensión y dramatismo. Portugal enfrentó a Brasil en un duelo cerrado, táctico y con defensas impecables, que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.

Ambas selecciones intercambiaron llegadas peligrosas y mantuvieron un ritmo alto, pero sin encontrar el gol. Finalmente, la clasificación se definió desde los penaltis, donde los portugueses demostraron sangre fría y temple para imponerse 6-5.

La Selecção das Quinas mostró carácter, madurez y una notable capacidad de resistir la presión al máximo nivel juvenil. Su triunfo refuerza la identidad competitiva de un equipo que ya venía mostrando consistencia a lo largo del torneo.

Una final inédita entre dos generaciones prometedoras

El próximo 27 de noviembre, Portugal y Austria disputarán una final inédita en la historia de los Mundiales Sub-17. Para ambos países, este logro representa un hito:

Portugal nunca había llegado a la final y su mejor actuación previa fue en 1989, cuando alcanzó las semifinales.

nunca había llegado a la final y su mejor actuación previa fue en 1989, cuando alcanzó las semifinales. Austria, igualmente, jamás había pisado la instancia decisiva de este torneo.

El choque promete ser un festival futbolístico entre dos selecciones con estilos contrastantes: la dinámica y técnica portuguesa frente a la disciplina táctica y el orden austriaco.

A la par, Brasil e Italia pelearán por el tercer lugar, en un duelo que también genera interés por el orgullo deportivo y el nivel individual de ambas plantillas.

Catar 2025: una vitrina de nuevas estrellas del futbol mundial

El Mundial Sub-17 celebrado en Catar ha sido un escaparate de talentos emergentes, mostrando el futuro del futbol mundial. La intensidad de las semifinales dejó ver no solo goles y dramatismo, sino carácter, valentía y crecimiento individual en jóvenes que pronto podrían irrumpir en las grandes ligas.

Este torneo ha demostrado que nuevas generaciones están listas para dar el salto, y que selecciones como Austria, habitualmente fuera del radar, pueden competir al máximo nivel cuando se combina disciplina, proyecto y talento.

Pronóstico: un duelo táctico con ligera ventaja para Portugal

Con el panorama actual, se espera una final equilibrada, tensa y de ritmo alto. Austria llega con impulso anímico, solidez defensiva y el talento de Moser en estado de gracia. Sin embargo, Portugal ha mostrado mayor profundidad de plantel, mejor manejo de momentos críticos y experiencia competitiva frente a rivales más complejos.

Pronóstico: Portugal parte ligeramente como favorito y podría coronarse campeón en un partido de marcador corto, definido por detalles y posiblemente por un gol en la segunda mitad. No se descarta otra prórroga o incluso penales, dada la solidez defensiva de ambos equipos.

