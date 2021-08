Liverpool vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Juegazo de poder a poder tendremos este sábado 28 de agosto en la jornada 3 de la Premier League 2021-2022, cuando el Liverpool busque dar un golpe de autoridad en la lucha por el título, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Chelsea

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Liverpool vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Liverpool es uno de los candidatos a pelear por el título, ese es su objetivo y ha empezado bien la temporada ganando los dos partidos que han disputado, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

Los Reds vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Burnley logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Diogo Jota y Sadio Mané.

Por su parte, el Chelsea también tiene como objetivo el levantar el título de la competencia y también han empezado bien logrando par de victorias en igual número de juegos, así que intentarán seguir con el gran arranque.

Los Blues vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Arsenal logrando doblegarlos 0-2 con goles de Romelu Lukaku y Reece James.

Tanto el Liverpool como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por el título, apenas estamos iniciando la Liga Premier, pero este tipo de duelos es lo que define la competencia. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Chelsea.

