Manchester City vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Se abren las emociones de este sábado 28 de agosto siguiendo con la jornada 3 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo para seguir en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Arsenal que llega desesperado por dar la campanada en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Arsenal

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:00 pm de Reino Unido. 5:00 am de Centroamérica. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Manchester City es uno de los grandes candidatos al título, sin embargo su arranque ha sido irregular con una victoria y una derrota, saben que la temporada será muy dura y que no hay margen de error.

Los Citizens vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando aplastaron 5-0 al Norwich City con anotaciones de Jack Grealish, Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Rihad Mahrez y un autogol.

Por su parte, el Arsenal ha tenido un inicio de temporada realmente decepcionante siendo vencidos en los dos partidos que disputaron. En la jornada pasada, en casa, cayeron 0-2 ante el Chelsea.

Los Gunners tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga donde tomaron un respiro al vencer al West Bromwich Albion logrando avanzar a la tercera ronda.

Tanto el Manchester City como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, aunque la realidad es que los Citizens son amplios favoritos para ganar, sería una sorpresa si los Gunners salvan, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Arsenal.

