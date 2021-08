Chivas vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Femenil Apertura 2021

Liga MX Femenil

Gran partido tendremos este domingo 29 de agosto siguiendo con la fecha 7 de la Liga MX Femenil Apertura 2021, cuando las Chivas busquen imponer su jerarquía y su condición de local para seguir en la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Mazatlán que llega decidida a dar la gran campanada en Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Mazatlán

Sede: Instalaciones de Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:30 am de México. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Mazatlán en VIVO

El cuadro de las Chivas ha tenido una gran campaña siendo una de las grandes protagonistas intentando demostrar que otra vez irán por el título. Después de 6 jornadas suman 5 victorias y un empate, por lo que en casa tienen todo para seguir ganando.

Guadalajara viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando visitaron a Tijuana logrando doblegarlas con solitaria anotación de Alicia Cervantes.

Por su parte, Mazatlán ha sido una de las decepciones del campeonato estando hundidas en la tabla con apenas un empate y 5 descalabros, por lo que necesitarán algo más que un milagro para sorprender este domingo.

Las Sinaloenses vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron a Pachuca en un duelo que ganaban 3-0 al descanso con goles de Belkis Escalante, Yahaira Flores y Norma Gaitan, sin embargo en el segundo tiempo se vinieron abajo para un 3-3 final.

Tanto las Chivas como Mazatlán saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de hacer un buen papel, aunque eso signifique cosas diferentes para cada una; Guadalajara es amplia favorita para llevarse el triunfo y hacerlo por goleada, mientras para las Mazatlecas el objetivo será no ser goleadas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Mazatlán.

