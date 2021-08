Wolves vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este domingo 29 de agosto en el cierre de la jornada 3 de la Premier League 2021-2022, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa al recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Molineux Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Wolves ha tenido un arranque de campaña complicado ya que ha sido vencido en las dos primeras jornadas, aunque en ambos duelos mereció mejor suerte. La semana pasada cayeron 0-1 ante el Tottenham.

Los Lobos tuvieron actividad a media semana en la segunda ronda de la Copa de la Liga donde lograron vencer 0-4 al Nottingham Forest con anotaciones de Romain Saiss, Daniel Podence, Trincao y Morgan Gibbs-White, por lo que esperan que esa motivación les sirva este domingo.

Por su parte, el Manchester United es uno de los grandes candidatos al título con un plantel poderoso. Han empezado la temporada con una victoria y un empate, aunque saben que queda todavía un largo camino por recorrer.

Los Red Devils vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Southampton en un duelo en el que se fueron abajo con un autogol de Frederico Rodrigues, sin embargo Mason Greenwood apareció para el 1-1 final.

Tanto los Wolves como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, todavía queda un largo camino por recorrer, pero los puntos valen lo mismo ahora que al final.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 23 de mayo en Wolverhampton en la temporada pasada. En aquel choque los Red Devils se llevaron el triunfo 1-2 con anotaciones de Anthony Elanga y Juan Mata.

Hora y Canal Wolves vs Manchester United

El juego entre Wolves vs Manchester United se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Manchester United vs Wolves en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica, en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la PremierLeague que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Wolves vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a llevarse el triunfo. En los pronósticos los Red Devils son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Lobos, de Raúl Jiménez, tienen la calidad para dar la sorpresa, un empate no sería malo para ellos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Manchester United.

