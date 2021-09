Panamá vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Octagonal Final CONCACAF 2022

Eliminatorias CONCACAF 2022

Gran partido tendremos este jueves 2 de septiembre en el arranque del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022, cuando Panamá busque aprovechar su condición de local sabiendo que muchas de sus aspiraciones están en lo que hagan en casa, pero tendrán que recibir a Costa Rica que saldrá a imponer su jerarquía al Rommel Fernández.

Sede: Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

Hora: 8:05 pm de Panamá. 7:05 pm de Costa Rica y Centroamérica. 8:05 pm de México. 6:05 pm PT / 9:05 pm ET en Estados Unidos.

Canal: RPCTV y TV Max en Panamá. Repretel y Teletica en Costa Rica. NBC en Estados Unidos.

La selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, está en un proceso de reconstrucción que les ha estado costando trabajo, tienen un plantel con buenos jugadores, sin embargo su fortaleza debe ser el juego en conjunto y localía, para ellos es vital el ganar en su cancha.

Los Canaleros vienen de una dura participación en la pasada Copa Oro donde quedaron eliminados en la fase de grupos. Su último duelo fue el 20 de julio venciendo 3-1 a Granada, pero ya no les alcanzó para clasificar.

Por su parte, Costa Rica, ahora dirigida por Luis Fernando Suárez, también está en un proceso de cambio, sin embargo su plantel luce más poderoso con jugadores como Keylor Navas, Óscar Duarte, Joel Campbell, entre otros, aun así no tendrán una eliminatoria nada fácil.

Los Ticos tampoco la pasaron bien en la Copa Oro donde superaron la fase de grupos, sin embargo en cuartos de final quedaron eliminados a manos de Canadá. También tuvieron un amistoso el pasado 21 de agosto empatando 0-0 ante El Salvador, aunque sin sus jugadores “internacionales”.

Tanto Panamá como Costa Rica saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de sumar sus primeros puntos en esta eliminatoria que seguramente será muy cerrada y competida, los Canaleros no salen entre los favoritos para obtener un boleto mundialista, por lo que su localía es vital, mientras que los Ticos son considerados para quedar, al menos, entre los cuatro primeros, pero no será nada fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Costa Rica.

