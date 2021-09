Bielorrusia vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Se abren las emociones de este domingo 5 de septiembre en la jornada 5 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022 con un duelo de “vida o muerte” donde Bielorrusia buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro, pero tendrán que recibir a Gales que también necesita ganar en su visita a Kazán.

Hora y Canal Bielorrusia vs Gales

Sede: Central’nyj stadion Kazan’, Kazán, Bielorrusia

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México, Colombia, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Chile y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Bielorrusia vs Gales en VIVO

La selección de Bielorrusia ha tenido una actuación discreta después de 3 partidos donde apenas ha podido sumar una victoria y ha sido vencidos en un par de ocasiones, por lo que estando en casa saben que no hay margen de error, necesitan ganar para seguir en la pelea.

Los Bielorrusos vienen de una nueva derrota en la jornada pasada, el jueves, cuando visitaron a la República Checa siendo superados 1-0.

Por su parte, Gales únicamente ha disputado dos partidos donde ha sumado un triunfo y un descalabro, por lo que igual llegan a este duelo sabiendo que es vital ganar para seguir en la pelea.

Los Dragones tuvieron un amistoso el pasado miércoles donde igualaron 0-0 ante Finlandia, mientras su último duelo oficial fue el 26 de julio quedando eliminados de la Eurocopa al perder 4-0 ante Dinamarca en los octavos de final.

Tanto Bielorrusia como Gales saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones se juegan mucho este domingo; en el Grupo E encontramos a los Bielorrusos en la cuarta posición con 3 puntos, mientras los Dragones son terceros también con 3 unidades aunque con dos juegos únicamente. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bielorrusia vs Gales.

