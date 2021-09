Gran Premio de Holanda 2021 EN VIVO Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

Este domingo 5 de septiembre vuelve la actividad de la Formula 1 con el Gran Premio de Holanda, después de 36 años, donde Max Verstappen buscará hacer valer su localía para ganar y recuperar la cima de la competencia, pero Lewis Hamilton intentará apagar la fiesta que se espera, mientras Checo Pérez tendrá que hacer una carrera perfecta después de su lamentable clasificación.

Hora y Canal Gran Premio de Holanda 2021

Sede: Circuito de Zandvoort, Zandvoort y Haarlem, Países Bajos

Hora: 3:00 pm de Países Bajos. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Holanda 2021 en VIVO

Max Verstappen superó a Lewis Hamilton para poner su Red Bull en la pole position para el Gran Premio de Holanda

Después de una clasificación llena de incidentes, detenida dos veces después de que George Russell y su compañero de equipo en Williams, Nicholas Latifi se estrellaran, Verstappen mantuvo la calma para vencer a Hamilton y mandar a Valtteri Bottas al tercer puesto.

Pierre Gasly alinea cuarto con su Alpha Tauri por delante del dúo de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Hamilton, que lidera a Verstappen por tres puntos en la clasificación del campeonato, empujó a su rival hasta el final, mejorando con su esfuerzo final pero quedando corto.

Fuera de lo perdido por el DRS al final de la vuelta, se nota como saliendo de la curva 3 (la primera con peralte) Verstappen no tiene la respuesta usual en potencia tras corregir y pasar sobre el bordillo. De ahí la pole tan apretada. #DutchGP 🎥: @F1



pic.twitter.com/7JOjp9NHcH — Diego Mejia (@diegofmejia) September 4, 2021

“Es una sensación increíble conseguir la pole position aquí”, dijo Verstappen

Es la mejor posición de salida porque adelantar es difícil aunque no imposible.

Hamilton agregó: “Estuvo tan cerca. Lo di absolutamente todo, pero Max dio una gran vuelta y se merece la pole”.

Hace siete días, Russell se robó el show con una actuación clasificatoria para todas las edades para reclamar un lugar en la primera fila.

Pero el piloto de Williams, que está programado para ser confirmado como compañero de equipo de Hamilton en Mercedes para la próxima temporada en los próximos días, regresó a la tierra aquí después de girar en la última curva.

El inglés perdió el control de su Williams en el largo y amplio giro a la derecha, deslizándose hacia atrás en la grava y chocando contra la valla publicitaria.

La sesión se suspendió cuando Russell regresó cojeando a su garaje. “Lo presioné demasiado”, dijo. “Lo siento por eso”.

Luego de una demora de 10 minutos, la acción se reanudó, pero momentos después, el otro Williams estaba en la pared.

Latifi llevó demasiada velocidad en la entrada de la octava curva, cayéndose de la pista y recogiendo la barrera de neumáticos.

El canadiense resultó ileso en el accidente, pero fue trasladado al centro médico para un chequeo preventivo. Con menos de dos minutos en el reloj, la Q2 fue abandonada dejando a Lando Norris incapaz de mejorar. Terminó 13º.

¡Un momento muy difícil de digerir! ¡Como equipo aprenderemos y mejoraremos nuestros procedimientos! Sobra decir el gran auto que teníamos para hoy; será muy difícil mañana, pero dejaremos todo en la pista! 💪 #DutchGP pic.twitter.com/CcdXCVAvK4 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 4, 2021

El compañero de equipo de Verstappen, Sergio “Checo” Pérez, fue eliminado en la Q1 y comenzará la carrera del domingo desde un modesto 16º, lo que es una gran decepción para el mexicano que no la ha pasado bien desde su renovación con Red Bull, tendrá mucho trabajo si quiere llegar a los puntos.

Foto: @F1

Un lugar detrás de él estará Sebastian Vettel. El cuatro veces campeón del mundo fue bloqueada por el novato de Haas, Nikita Mazepin, y el incidente será investigado después de la sesión.

Kimi Raikkonen, el campeón mundial de 2007, está ausente aquí después de dar positivo por Covid-19. El piloto reserva de Alfa Romeo, Robert Kubica, está reemplazando a Raikkonen y el polaco, que corrió por última vez en 2019, terminó 18o de 20.

