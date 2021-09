Inglaterra vs Andorra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Partido que parece de trámite tendremos este domingo 5 de septiembre en la jornada 5 de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Inglaterra busque imponer su jerarquía y quedarse con la victoria al recibir a Andorra que intentará hacer un duelo digno en su dura visita al mítico Wembley.

Hora y Canal Inglaterra vs Andorra

Sede: Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Inglaterra vs Andorra en VIVO

La selección de Inglaterra ha impuesto condiciones en estas eliminatorias donde ha ganado los 4 partidos que han disputando anotando 13 goles y recibiendo apenas uno, por lo que realmente tienen todo para seguir con esa gran inercia.

Los Ingleses vienen de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando visitaron a Hungría logrando doblegarlos 0-4 con anotaciones de Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire y Declan Rice.

Por su parte, Andorra no tiene realmente aspiraciones mundialistas, su objetivo es hacer un duelo digno. Ellos cosechan un triunfo y 3 descalabros en 4 jornadas.

Los Tricolores vienen de sumar su primer triunfo en estas eliminatorias ya que en la jornada pasada, el jueves, lograron vencer 2-0 a San Marino con doblete de Marc Vales.

Tanto Inglaterra como Andorra saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren hacer un buen duelo, aunque eso significa cosas distintas, ya que los Ingleses son líderes con 12 puntos y saldrán a ganar y golear, mientras que para la visita el objetivo será no salir goleado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Andorra.

Inglaterra vs Andorra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eliminatorias UEFA 2022

