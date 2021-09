Óscar Valdez vs Robson Conceicao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Box

Óscar Valdez (29-0, 23 KOs) defiende su título superpluma del CMB este viernes 10 de septiembre ante el ex rival amateur y campeón olímpico de 2016 Robson Conceicao (16-0, 8 KOs). Valdez le quitó el cinturón a Miguel Berchelt en febrero con una brillante actuación coronada por un espectacular KO. Conceicao se convirtió inmediatamente en profesional después de ganar la medalla de oro en 2016, pero su carrera profesional ha tardado en despegar y le queda poco tiempo a sus 32 años.

Sede: Casino Del Sol, Tucson, Arizona, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Óscar Valdez tiene la misión de mantenerse como campeón del mundo después de su clara victoria ante Miguel Berchelt en febrero de este mismo año al que le propino tremendo KO para mantenerse invicto con 29 victorias en igual número de peleas, a sus 30 años parece estar en su mejor momento, pero lo que menos puede hacer es caer en exceso de confianza.

Robson Conceicao ha tenido un nivel de oposición bastante decepcionante para alguien de su pedigrí amateur y fue el beneficiario de uno de los robos más atroces de 2020 cuando de alguna manera obtuvo la decisión sobre Luis Coria a pesar de perder claramente la mayoría de los rounds, ser derribado y deducir dos puntos por golpes bajos. Es hábil, por supuesto, no se gana el oro olímpico por accidente, es más grande que Valdez y podría superarlo en el exterior, pero si Coria puede llegar a él y lastimarlo, está dentro de los medios de Valdez replicarlo. Es ahora o nunca para Conceicao, pero creo que su ventana ya ha pasado.

Existe cierta controversia en torno a este evento principal. Valdez dio positivo por el estimulante prohibido fentermina. Esto fue parte de una prueba de drogas VADA previa a la pelea, y el “Programa de Boxeo Limpio” del WBC usa protocolos VADA. El CMB no despojó a Valdez de su título y la comisión donde se lleva a cabo la pelea está en una reserva de nativos americanos y no en la comisión estatal de Arizona. La Comisión Atlética de la Tribu Pascua Yaqui utiliza las pautas de la AMA, que prohíbe los estimulantes en competencia pero no fuera de competencia.

Valdez niega ser un peleador sucio, aunque la indignación por dejarlo competir ha sido muy notoria dentro de los círculos del boxeo.

La cartelera tiene un muy buen evento co-estelar con el debut en Estados Unidos del campeón de peso mosca de la OMB Junto Nakatani (21-0, 16 KOs). Nakatani ganó el cinturón vacante en noviembre contra Giemel Magramo. Nakatani desmanteló al filipino y lo detuvo en ocho. Es un zurdo alto, y aunque ese es un tipo que normalmente asociarías con un estilo de lucha exterior, Junto hace su mejor trabajo por dentro. Tiene una selección de golpes brillante y es muy hábil para encontrar y explotar las aperturas en la guardia de un oponente. Aunque como la mayoría de los peleadores japoneses, la ofensiva es el foco principal de su estilo, suena a la defensiva y tiene muy buen movimiento de cabeza.

Su oponente para su primera defensa es el ex campeón de peso mosca ligero de la OMB Ángel Acosta (22-2, 21 KOs). Después de una primera oportunidad fallida por el título contra Kosei Tanaka, Acosta ganó el cinturón vacante en su próxima pelea por KO y lo defendió tres veces de la misma manera. Perdió el cinturón ante Elwin Soto por (posiblemente temprano) KO en el 12 ° asalto de una pelea en la que estaba por delante. Al igual que Nakatani, Acosta es un luchador interno de mentalidad ofensiva, pensó que su ofensiva y defensa no son tan refinadas como las de Nakatani y confía en su alta tasa de trabajo y noquear el poder para abrumar a su oposición. La ventaja defensiva de Nakatani y la selección de golpes más sutil lo convierten en la elección para mí, pero sobre todo, esta debería ser una pelea de acción tremenda y revelar a Nakatani, que tiene el potencial de seguir los pasos de Naoya Inoue, a una audiencia mundial.

Gabriel Flores Jr (20-0, 7 KOs), un excelente prospecto superpluma de 21 años abrirá la cartelera ante Luis Alberto López Vargas (22-2, 12 KOs). Flores viene de una victoria por detención sobre el veterano Jayson Vélez y parece probable que aparezca en la imagen del título con 130 en los próximos años.

