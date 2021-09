New England Patriots vs Miami Dolphins EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 1 NFL 2021

NFL

Los Patriots comienzan la temporada 2021 de la NFL como un equipo más en la AFC Este después de años de ganar esta división. Primero es un cambio de casa con los Dolphins el domingo por la tarde. El año pasado, los dos equipos dividieron sus enfrentamientos con los equipos locales ganando cada vez. New England ganó el primer duelo, 21-11 en la Semana 1, y Miami empató 22-12 en el sur de Florida a mediados de diciembre. Estos rivales de división desde hace mucho tiempo han dividido la serie de la temporada cuatro años consecutivos con el equipo local dominando. Hasta ese momento, los Dolphins han perdido 11 de sus últimos 12 juegos jugados en Foxboro.

Miami tuvo marca de 10-6 en 2020 a pesar de movimientos en la posición de mariscal de campo entre Ryan Fitzpatrick y Tua Tagovailoa. Fitzpatrick había ganado tres de sus últimas cuatro aperturas antes del descanso del equipo en la Semana 7 cuando el entrenador en jefe Brian Flores anunció que Tagovailoa se convertiría en el titular. Los Dolphins respondieron bien, ganando cinco de seis, mientras que los dos QB’s continuaron rotando. Una derrota aplastante en Buffalo en la final de temporada mantuvo a Miami fuera de los playoffs, y luego Fitzpatrick se fue a Washington en la agencia libre esta temporada baja. A pesar de que los Dolphins han estado conectados durante mucho tiempo como un posible lugar de aterrizaje para Deshaun Watson, Flores ha declarado públicamente en más de una ocasión que Tagovailoa es el titular. El ex destacado de Alabama y quinto jugador elegido en el draft de 2019 ahora debe cumplir, especialmente con Fitzpatrick ya no como una manta de seguridad para él (o el cuerpo técnico). Defensivamente, Miami estaba en el top 10 detrás de una fuerte secundaria con uno de los mejores dúos de esquinero de la liga.

Los problemas de New England comenzaron incluso antes de que comenzara la temporada 2020 cuando numerosos jugadores clave, especialmente en la defensa, optaron por no participar debido a preocupaciones de COVID-19. Se notaba la diferencia, ya que los Patriots empezaron con un 2-5. Hubo un breve pulso cuando pasaron a 6-6, pero el equipo anotó solo 52 puntos en sus últimos cuatro partidos y tres de ellos fueron derrotas. Una ola de gastos de temporada baja en la agencia libre ha traído muchas caras nuevas en ambos lados de la pelota, pero el cambio más grande está en el centro, donde Cam Newton fue liberado y el novato Mac Jones se hará cargo.

Hora y Canal Patriots vs Dolphins

Inicio: domingo 12 de septiembre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: New England -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Intangibles

Este es el lugar en mis avances donde normalmente señalaría lugares de programación y cualquier cosa que pudiera afectar a cualquiera de los equipos en el campo, pero abrirme con un oponente divisional atraerá toda la atención de ambos equipos. Miami recibe a Buffalo en la Semana 2, mientras que los Patriots juegan como visitantes contra los Jets. Lo único que señalaré es que Bill Belichick ha tenido gran parte de la temporada baja para estudiar a Tagovailoa y este equipo de los Dolphins, y por lo general eso resulta en cosas malas para el oponente.

2.- Influencia de Crimson Tide

Mac Jones está en el centro del equipo local después de un fuerte campamento de entrenamiento y pretemporada. Logró 36 de 52 para 389 yardas con un touchdown y sin intercepciones en la pretemporada. Belichick vio algo en el llamador de Alabama, que esencialmente jugó en un sistema de la NFL en la universidad con talento por todas partes. Veremos si se traduce en un campo de la NFL donde las defensas son mucho mejores. También tiene un decepcionante conjunto de WR a los que lanzar, aunque Hunter Henry y Jonnu Smith son un par impresionante de TEs, aunque saludables. Del otro lado está Tagovailoa, a quien Jones respaldó en 2019 antes de que el primero se lesionara la cadera. Tagovailoa completó 24 de 34 para 282 yardas en la pretemporada con un touchdown y una selección. El año pasado, el zurdo completó 20 de 26 para 145 yardas en la victoria en casa de la Semana 15 sobre los Patriots con un par de touchdowns terrestres.

Incluso más allá de los mariscales de campo, habrá muchos exjugadores de Alabama involucrados que jugaron con Tagovailoa y / o Jones. Los Patriots llamarán al corredor Damien Harris, al tackle defensivo Christian Barmore y al apoyador veterano Dont’a Hightower. Mientras tanto, el principal objetivo de Tagovailoa podría ser la sexta selección general del draft, Jaylen Waddle, y Raekwon Davis comenzará en el interior defensivo.

3.- ¿Se ha ido la mística?

Los Patriots tuvieron marca de 5-3 en casa la temporada pasada, que es una derrota menos de la que tuvieron en las tres temporadas anteriores combinadas. Los juegos divisionales solían ser realmente fáciles para Nueva Inglaterra: los equipos sabían que tendrían problemas en Foxboro incluso antes de llegar allí. Después de 2020, veremos si los equipos ven a los Patriots de manera diferente y si el aura de invencibilidad se ha ido de este equipo. Como se mencionó anteriormente, New England ha sido un lugar difícil para que Miami juegue, pero este juego (como la temporada pasada) no tendrá temperaturas gélidas.

New England Patriots vs Miami Dolphins en VIVO

Hay tantas incertidumbres al entrar en este juego. ¿Qué ex mariscal de campo de Alabama brillará, ya que ambos son jóvenes e inexpertos a nivel profesional? ¿Cuánto estabilizará Harris el juego terrestre de los Patriots si Newton y Sony Michel ya no están presentes? En años pasados, he tomado a los Patriots en juegos como este, y en la Semana 1 lo haré nuevamente. Es un consuelo saber que Belichick está al margen y que trazará un buen plan de juego contra Tua y Dolphins. Dame a New England en casa.

Predicción: Patriots 21, Dolphins 17

Last modified: septiembre 11, 2021

Etiquetas: Miami Dolphins