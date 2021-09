Querétaro vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Se cierra la actividad de este domingo 12 de septiembre en la jornada 8 del Torneo Apertura 2021 con un buen partido donde Querétaro buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro tras el momento complicado que viven, pero tendrán que recibir a Necaxa que también llega con la necesidad de sumar en su visita al Estadio La Corregidora.

Como llegan los equipos

El cuadro del Querétaro ha tenido una campaña complicada y les urge sumar su primera victoria si no quieren ir despidiéndose de la liguilla desde ahora. Después de 7 jornadas apenas han sido capaces de sumar 3 empates y han caído en 4 choques.

Los Gallos Blancos vienen de una nueva derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron a Puebla siendo superados 1-0.

Por su parte, el Necaxa ha tenido un torneo irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar 3 victorias y han perdido en 4 choques, por lo que en esta visita les urge sumar de a tres si no quieren salir de la zona de repechaje.

Los Rayos vienen de perder su racha de 3 victorias en la jornada pasada cuando visitaron a las Chivas, previo a la Fecha FIFA, en un duelo que parecía empatarían a uno, pero un penal al 90+12 los dejó con las manos vacías.

Tanto el Querétaro como el Necaxa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para luchar por la clasificación; en la tabla general encontramos a los Gallos Blancos en el penúltimo puesto con 3 puntos, mientras que los Rayos son décimos con 9 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 17 de julio en un amistoso donde los Rayos se quedaron con la victoria 0-0. Su último duelo oficial fue el 16 de abril empatando 0-0 en el Victoria.

Hora y Canal Querétaro vs Necaxa

El juego entre Querétaro vs Necaxa se estará disputando en punto de las 7:00 pm del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 pm del Pacífico y a las 8:00 pm del Este.

La transmisión del partido Necaxa vs Querétaro en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ImagenTV para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Querétaro vs Necaxa en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que no tienen margen de error, ambos llegan obligados a ganar si no quieren rezagarse en la pelea por la fase final. En los pronósticos los Gallos Blancos son muy ligeros favoritos al estar en casa, pero los Rayos tienen la calidad para aspirar a llevarse el triunfo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Querétaro vs Necaxa.

