Aston Villa vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Continuamos con las emociones de este sábado 18 de septiembre en la jornada 5 de la Premier League 2021-2022, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, pero recibirán a un Everton que intentará salir con el botín completo del Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Everton

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Everton en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido un arranque de campaña irregular ya que en 4 jornadas suman una victoria, un empate y han sido vencidos en un par de ocasiones, por lo que en casa es vital el sumar de a tres para no rezagarse.

Los Villanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Chelsea siendo goleados 3-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, el Everton tiene la misión de pelear por los primeros puestos y hasta ahora han cumplido al cosechar 3 triunfos y un empate, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

The Toffees viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Burnley logrando remontar para doblegarlos 3-1 con goles de Michael Keane, Andros Townsend y Demarai Gray.

Tanto el Aston Villa como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Villanos en la doceava posición con 4 puntos, mientras que los Toffees marchan cuartos con 10 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Everton.

Last modified: septiembre 17, 2021

Etiquetas: Aston Villa