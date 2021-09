Betis vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este domingo 19 de septiembre siguiendo con la jornada 5 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita pelear por los primeros puestos, pero recibirán a un Espanyol que saldrá decidido a dar la sorpresa en el Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Espanyol

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 5:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Betis vs Espanyol en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido un arranque de campaña algo irregular ya que en 4 jornadas suman una victoria, par de empates y han sido vencidos en una ocasión, pero llegan motivados ya que en la jornada pasada doblegaron 1-2 al Granada para tomar un respiro.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana haciendo su debut en la Europa League logrando un valioso triunfo 4-3 ante el Celtic con doblete de Juanmi y goles de Juan Miranda y Borja Iglesias.

Por su parte, el Espanyol ha tenido un arranque de temporada complicada ya que todavía no conocen la victoria en 4 fechas con par de empates y par de derrrotas, así que en esta visita les urge dar la sorpresa.

Los Periquitos vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Espanyol en un duelo donde Raúl de Tomás los puso al frente al 40, pero al 79 los empataron y al 90+9 los dejaron con las manos vacías.

Tanto el Betis como el Espanyol saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos. Los Béticos, donde Diego Lainez podría salir a la banca, son ligeros favoritos al estar en casa, sin embargo los Periquitos intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Espanyol.

