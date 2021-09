West Ham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partido sumamente atractivo entre equipos invictos tendremos este domingo 19 de septiembre en la jornada 5 de la Premier League 2021-2022 cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Manchester United que saldrá a dar un golpe de autoridad en el Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Manchester United

Sede: Estadio Olímpico de Londres, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

West Ham vs Manchester United en VIVO

El cuadro del West Ham ha cumplido con un buen arranque de campaña manteniéndose con paso invicto después de 4 jornadas con un par de victorias y par de empates. El pasado sábado visitaron al Southampton firmando un 0-0 final.

Los Hammers tuvieron actividad a media semana haciendo su debut en la Europa League donde lograron un valioso triunfo 0-2 en su visita al Dinamo Zagreb con goles de Michail Antonio y Declan Rice.

Por su parte, el Manchester United ha impuesto condiciones en el inicio de temporada con 3 triunfos y un empate en 4 jornadas. El pasado sábado vencieron 4-1 al Newcastle con doblete de Cristiano Ronaldo.

Los Red Devils vienen de un durísimo golpe en su debut en Champions League a media semana cuando visitaron al Young Boys siendo superados 2-1, a pesar de que CR7 los puso al frente a los 13 minutos, pero la expulsión de Aaron Wan-Bissaka al 35 les costó caro.

Tanto el West Ham como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Hammers en la octava posición con 8 puntos, mientras los Red Devils son líderes con 10 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Manchester United.

