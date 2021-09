[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Mazatlán vs Pumas 2-2 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Pumas dejó ir una victoria de último minuto teniendo que conformarse con el empate 2-2 ante el Mazatlán en la jornada 9 del Torneo Apertura 2021 en el Kraken.

El partido arrancó de manera pareja, ninguno lograba tomar las riendas, pero al 19 una falta sobre Camilo Sanvezzo dentro del área se marcó como penal tras revisarse en el VAR, el mismo brasileño fue el encargado de cobrar poniendo el 1-0, eso obligó a Pumas a intentar ir al frente, sin embargo al descanso no había más. Para el segundo tiempo Pumas apretaba, no era muy claro pero iba al frente, hasta que al 56 Juan Dinenno apareció para poner el empate, al 62 Rogério sacó remate de cabeza que reventó el poste, la UNAM se veía mejor ante un Mazatlán que se defendía, sin embargo al 85 finalmente llegó el 1-2 cuando Rogério la mandaba al fondo para el 1-2 que parecía definitivo, sin embargo los Mazatlecos no bajaron los brazos y al 90 Guadalupe Amador puso el 2-2 final.

Con este empate los Pumas arribaron a 7 puntos en la posición 17, mientras Mazatlán se colocó onceavo con 10 unidades. En actividad de la jornada 10 de la Liga MX los Mazatlecos visitarán a Tijuana el viernes, un día después la UNAM visitará a Tigres. Mazatlán 2-2 Pumas.

Last modified: septiembre 18, 2021

Etiquetas: Camilo Sanvezzo