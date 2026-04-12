Toluca vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡El cierre de la Jornada 14 se vive en el Infierno! Este domingo, los Diablos Rojos del Toluca reciben al Atlético San Luis en un partido donde solo uno saldrá ileso y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Diablos quieren mantenerse en la lucha por la cima, mientras que los Potosinos tienen su última llamada si quieren mantenerse con vida en la lucha por la liguilla.

El equipo del Turco Mohamed llega en estado de gracia; no solo pelean el liderato general con 26 unidades, sino que vienen de vencer al LA Galaxy en la Concachampions con un Paulinho que anda intratable tras su triplete a mitad de semana.

En la otra cara de la moneda está el San Luis. Los potosinos llegan con 14 puntos y el margen de error en cero. Saben que meterse a la ‘Bombonera’ es entrar a la boca del lobo, pero necesitan sumar de a tres si no quieren despedirse temprano de la Liguilla.

¿Podrá la defensa de San Luis frenar el vendaval rojo o el Toluca confirmará que es el candidato número uno al título?

Nuestro pronóstico: La pegada del Toluca y el pesaje de su casa serán demasiados. Gana el Diablo 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 12, 2026