Tottenham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 19 de septiembre siguiendo con la jornada 5 de la Premier League 2021-2022 cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para regresar a la senda del triunfo y demostrar que son candidatos al título, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá decidido a sumar en la cancha del Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Chelsea

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido un buen arranque de campaña logrando ganar 3 partidos y perdiendo en una ocasión tras 4 fechas, sin embargo su descalabro llegó en la jornada pasada cuando fueron goleados 3-0 en su visita al Crystal Palace.

Los Spurs tuvieron un amargo debut en la Conference League el pasado jueves cuando visitaron al Rennes en un duelo que alcanzaron a igualar 2-2 con gol de Pierre-Emile Hojbjerg al 76.

Por su parte, el Chelsea ha sido uno de los protagonistas en el arranque de la campaña de la Premier League. El pasado sábado recibieron al Aston Villa logrando doblegarlos 3-0 con doblete de Romelu Lukaku para colocarse con 3 victorias y un empate.

Los Blues tuvieron un buen debut en la Champions League a media semana donde recibieron al Zenit logrando doblegarlos con solitaria anotación de Romelu Lukaku.

Tanto el Tottenham como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad en la carrera por los primeros puestos, saben que apenas estamos iniciando, pero ganar este domingo sería dar un golpe de autoridad en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Chelsea.

Tottenham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2021-22

(*Si te sirvió el canal ayúdanos compartiendo! Gracias)

Narración:

Last modified: septiembre 19, 2021

Etiquetas: Canal Tottenham vs Chelsea