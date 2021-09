Sevilla vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido sumamente atractivo tendremos este miércoles 22 de septiembre siguiendo con la jornada 6 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Valencia que llega con sed de revancha en su visita al Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Valencia

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Sevilla vs Valencia en VIVO

El cuadro del Sevilla ha sido uno de los protagonistas del campeonato manteniéndose invictos en 4 partidos con saldo de 2 victorias y 2 empates, por lo que en casa intentarán llevarse el botín para seguir en la pelea por los primeros puestos.

Los Nervionenses vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Real Sociedad en un choque muy cerrado donde ambos tuvieron oportunidades, pero el gol no llegó a ningún arco.

Por su parte, el Valencia también lo ha hecho muy bien en este inicio de temporada con 3 victorias, un empate y un descalabro, pero llegan dolidos con sed de volver a ganar.

Los Naranjeros vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Real Madrid en un choque donde Hugo Duro parecía darles el triunfo, sin embargo los remontaron con 2 goles en los últimos 4 minutos para terminar cayendo 1-2.

Tanto el Sevilla como el Valencia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos, saben que ninguno está entre los favoritos, por lo que ganar sería demostrar que pueden competir incluso por el título de LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Valencia.

